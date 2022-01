신라스테이, 설 맞이 '버킷 리스트' 패키지 출시

새해 소망 담은 버킷리스트 콘셉트

3800만원 상당 선물 222명에 제공

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 설 맞이 상품 '호프 오브 더 이어(The Hopes of the Year)' 패키지를 선보인다고 19일 밝혔다.

상품은 '호프 더 이어' 패키지 이용 고객 중 버킷리스트를 제공할 수 있도록 기획한 맞춤형 혜택 상품이다. ▲서울신라호텔 숙박권 ▲파크뷰 뷔페 이용권 ▲신라스테이 침구 세트 등 3800만원 상당의 경품을 추첨을 통해 총 222명에게 제공할 예정이다.

버킷리스트는 앞서 신라스테이가 자체조사한 결과에 따른 선정이다. 1위 '럭셔리 플렉스'(31%), 2위 '국내외 여행'(29%), 이밖에 '내 집 마련 및 인테리어', '건강 및 다이어트', '가족사진 찍기', '건강한 생활습관 만들기' 등 다양한 내용이 조사됐다.

상품은 '호프 더 이어' 패키지 이용 고객 중 추첨을 통해 1위 당첨자 7명에게는 '럭셔리 플렉스'와 '국내외 여행'의 소망을 간접 경험할 수 있는 ▲서울신라호텔 숙박권(1박) ▲더 파크뷰 뷔페 이용권(2인)이 제공된다. 2등 15명에게는 '내 집 마련 및 인테리어' 버킷리스트를 반영해 ▲신라스테이 프리미엄 침구 세트(이불1개, 베개 2개)를 증정한다. 이밖에도 신라스테이 숙박권(1박) 및 식사권 5만원권(1매), 건강 식품(호랑이건강원 선물 1세트), 셀프 사진 촬영권(1회 촬영권) 등 새해 버킷리스트를 달성할 수 있는 경품을 준비했다.

패키지 이용객에는 임인년 '검은 호랑이 해'에서 착안, 신라스테이 시그너처 베어에 검은 호랑이 패턴을 더한 한정판 '타이거 테이 베어(Tiger Tay Bear)'를 증정한다.

패키지는 객실(1박), 타이거 테이 베어(1개), 경품 응모권(1개)으로 구성됐다. 다음달 28일까지 신라스테이 전 지점에서 이용할 수 있다. 당첨자는 신라스테이 공식 홈페이지 게시 및 개별 통보 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr