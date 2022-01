알스퀘어, KCN 베트남과 분양대행·임대차 독점계약 체결

[아시아경제 김민영 기자] 알스퀘어는 베트남 부동산 개발회사인 KCN 베트남과 공단부지 분양, 공장·창고 임대차에 대한 독점 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

KCN 베트남은 현재 산업용 토지 250만㎡(약 76만평)를 개발 중이며 향후 300만㎡(약 91만평)를 추가 개발할 계획이다. KCN 베트남의 모기업인 티엔 흐엉(Thien Huong) 그룹은 베트남 내 영국국제학교(BIS)와 은행, 상업용 부동산, 물류산업 등 다양한 분야에 진출해 있다.

이번 독점 계약으로 국내 기업들은 알스퀘어 베트남을 통해 ▲베트남 동나이성 호나이 공단 ▲동나이성 KCN 년짝 공단 ▲롱안성 푸안탄 공단 ▲박장성 딴훈 산업공단 ▲하이퐁 딥 C 공단 ▲하이증성 안팟 공단 등을 분양받거나 임차할 수 있다. 모든 부동산 상품은 알스퀘어 베트남 홈페이지를 통해 문의할 수 있다.

포스트 차이나로 부상한 베트남은 폭스콘과 퀄컴 등 글로벌 기업들이 공장을 지으며 해외 기업들의 투자가 활발하게 일어나고 있는 지역이다. 한국무역협회에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 베트남 누적 외국인 직접투자(FDI)는 264억6000만달러로, 코로나19 장기화에도 불구하고 전년 같은 기간보다 0.1% 늘었다.

알스퀘어 관계자는 "지금까진 베트남에 진출한 한국 기업을 위한 카운셀링 서비스, 주재원 사택 중개 등의 역할을 해왔다"며 "이번 계약을 통해 베트남 원스톱 부동산 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

