동작구, 18일 기준 사랑의 온도 목표 모금액 대비 112.6% 초과 달성

[서울시 자치구 뉴스]동작구, 이웃돕기 모금함, 모금 온도탑, QR 활용한 비대면 모금, 기부나눔 행사 등 진행...식사하면 기부가 되는 ‘삶천식당’, 마포구에 온정 손길 더해...중랑구, SNS 서포터즈 랑랑이·우리동네통신원 모집

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)는 2022년 임인년 새해에도 기관·단체 등 지역 곳곳에서 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕는 나눔이 활발히 이어지고 있다.

코로나19 확산세가 좀처럼 줄어들지 않아 생활의 어려움이 가중되고, 감염 우려와 기업들의 경제 불황으로 대면 봉사활동도 줄어들고 있는 가운데 소외된 이웃들의 겨울나기도 더욱 힘겨워졌다.

이에 구는 지난해 11월15일부터 지역 내 도움이 필요한 저소득 주민과 소외된 이웃들을 지원하는 민관 협력 모금 캠페인 ‘2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’을 추진하고 있다. 1월18일 기준 약 13억9000 여 만원이 모금돼 올해 목표액 12억3700만원 대비 112.6%를 초과 달성해 이웃 주민을 향한 뜨거운 관심과 참여 열기를 확인할 수 있었다고 밝혔다.

구청·동주민센터·동작복지재단 등 총 17개소에 ‘이웃돕기 모금함’을 비치, 주민 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 QR코드를 활용한 비대면 기부·모금도 동시에 실시하는 등 기부 참여율을 높였다.

17일 신대방·우성 농협지점에서 ‘사랑의 쌀 나눔 전달식’을 통해 277만원 상당 쌀 10kg, 200포를 구에 기부, 지역내 전통시장 상인회가 동주민센터로 성금 기부하는 등 다양한 각계각층의 나눔과 후원의 물결이 이어지며 훈훈한 겨울을 보내고 있다.

이외도 각 동 직능단체장협의회 주관으로 지역주민, 종교단체, 기업체 등이 참여해 동별 특성에 맞는 각종 모금 활동을 추진하고 있으며, 도움의 손길이 필요한 취약계층에게 따뜻함을 전하는 사업도 추진하고 있다.

이름을 밝히지 말아달라고 부탁한 익명의 기부자는 동주민센터 나눔 공간에 모금하면서 “작은 기부이지만 혼자 사시는 독거 어르신 등이 추운 겨울 어려움을 겪지 않도록 조금이나마 도움이 됐으면 한다”라고 전했다.

박미영 복지정책과장은 “어려운 시기일수록 지역 사회 취약계층에 관심을 갖고 작은 힘이라도 보태야 한다”며 “이웃들을 위해 모인 정성들이 따뜻한 온기와 희망의 불씨로 전해지길 바란다”고 말했다.

‘2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업은 오는 2월14일까지 이어진다. 기부나눔의 참여를 원하는 주민은 서울 사회복지공동모금회로 성금을 기탁하거나, 동작구청 복지정책과 또는 동주민센터를 통해 따뜻한 나눔에 동참할 수 있다.

연일 치솟는 식재료 값으로 서울 도심 한복판에서 만원짜리 한 장으로 식사할 곳 찾기가 어려운 요즘, 단돈 3000 원으로 갓 지은 따뜻한 밥 한공기와 제육볶음을 제공하는 식당이 마포구(구청장 유동균)에 나눔의 손길을 건네 화제다.

화제의 식당 주인공은 마포구 연남동에 위치한 ‘삶천식당(동교로 50길 17)’이다.

‘삶천식당’ 이용방법은 매장을 방문한 손님들이 3000 원으로 식사쿠폰을 구매해 모금함에 넣으면 식사가 나오는 방식이다.

이번 기부는 모금함에 일정량 이상 모인 식사 쿠폰을 ‘2022년 마포구 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’에 기탁한 것이다.

마포구가 지난 3일 기탁 받은 식사쿠폰은 총 383매로 환가액으로는 약 110만 원이며, 식당 이용이 가능한 연남동 지역 내 저소득층 청년을 우선 순위로 기탁받은 식사 쿠폰을 제공할 방침이다.

삼천원으로 뜻 있는 삶을 실천하자는 의미의 ‘삶천식당’ 김성호 대표는 청년들에게 가격 부담 없는 따뜻한 밥 한 끼를 제공하고 싶어 지난해 11월부터 3000 원 식당 문을 열게 됐다고 운영 취지를 밝혔다.

재료비 정도 밖에 충당되지 않는 가격으로도 식당은 운영되고 있는 이유는 김성호 대표의 식당 운영 취지에 공감한 인근 주민들이 식당에서 무료 봉사를 하고 있으며, ‘따뜻한 교회’에서 임대료를 보조해 주고 있기 때문이다.

김성호 ‘삶천식당’ 대표는 “지역 내 청년과 어려운 이웃을 위해 앞으로도 200 장 이상 식사쿠폰이 모일 때 마다 연남동 주민센터로 식사쿠폰을 기부할 계획이다”라며, “식당 운영시간(오전 11시부터 오후 3시) 동안 봉사를 해주실 분께서는 인스타그램 메시지를 통해 도움의 손길을 주시면 큰 힘이 될거 같다”라고 말했다.

유동균 마포구청장은 “좋은 취지로 식당을 운영, 어려운 이웃을 위해 기부해준 삶천식당 대표님께 감사드린다”며 “삶천식당 운영 취지를 본받아 마포구도 청년과 어려운 이웃을 위한 정책을 적극적으로 시행하겠다”고 말했다.

중랑구(구청장 류경기)가 지역 주민의 눈으로 구민들에게 다양하고 특색 있는 소식을 전하는 SNS 서포터즈 랑랑이와 우리동네통신원을 모집한다.

구는 주민이 직접 전달하는 친근하고 익숙한 동네 이야기로 구민들의 공감과 소통을 확대할 예정이다. 먼저 랑랑이는 경제·복지·교육·문화·관광 5개 분야로 다양한 지역스토리를 발굴해 양질의 콘텐츠를 생산하는 중랑구 공식 SNS 서포터즈다. 이번에 선발되는 랑랑이는 제4기로 모집기간은 오는 20일부터 다음달 21일까지다.

분야별로 6명씩 총 30명을 모집하며 활동기간은 3월부터 12월까지다. 선발된 랑랑이는 콘텐츠 유형에 따라 건당 최소 3만원에서 최대 7만원까지 원고료를 지급받을 수 있고 실적에 따라 자원봉사활동 시간도 인정받을 수 있다. 우수활동자에게는 구청장 표창을 수여한다. 또한 장미축제와 용마폭포예술문화축제 등 각종 축제와 행사 홍보에 참여할 수 있는 기회도 주어진다.

평소 SNS를 활발히 이용하는 구민 또는 중랑구 소재 대학생, 직장인은 누구나 지원할 수 있고 중랑구청 홈페이지에서 신청서 양식을 내려 받아 이메일(saeyou@jn.go.kr)로 신청하면 된다. 선정결과는 24일 개별 공지하며 발대식은 3월 중순 예정이다.

동별 주민으로 구성된 구민 명예기자 ‘우리동네 통신원’ 32명도 24일부터 다음달 22일까지 모집한다. 다양한 미담사례와 지역소식을 발굴하고 알릴 예정이다. 통신원은 중랑미디어센터에서 동영상 편집과 유튜브 운영 등 미디어 활용 교육을 수강 받으며 월별 우수작품에 선정되면 소정의 원고료를 지급받을 수 있다. 마찬가지로 신청서를 작성해 이메일(9333phj@jn.go.kr)로 제출하면 된다. 선정결과는 다음달 28일 개별 공지 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구에 관심과 애정을 갖고 계신 주민 여러분들의 많은 참여를 기다리겠다”며 “앞으로도 주민참여형 홍보를 통해 구민의 눈높이에서 소통할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr