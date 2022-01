한·중·일·태국, 세계 최고 수준 우주전파망원경 공동운영

한국과 일본, 중국, 태국이 세계 최고 수준의 우주전파망원경을 공동 운영하기로 했다.

국토교통부 국토지리정보원은 일본, 중국, 태국 등 동아시아 3개국의 7개 기관과 동아시아 VLBI 관측망(EAVN)의 공동운영·기술협력에 관한 양해각서를 체결했다고 19일 밝혔다.

VLBI은 수십억 광년 떨어져 있는 준성(Quasar)에서 방사되는 전파를 2대 이상의 우주전파망원경으로 동시에 수신한 뒤 계측·해석해 측지나 천문, 지구물리 연구에 활용하는 기술이다.

EAVN은 우리나라의 국토지리정보원·한국천문연구원과 중국의 상해천문대·신장천문대·유난천문대, 일본의 국립천문대 태국의 천문연구원의 22개 우주전파망원경을 연결하는 약 1만㎞의 우주전파망원경이다.

이는 세계 최고 수준의 우주전파관측망인 미국의 VLBA(Very Long Baseline Array), 유럽의 EVN(Europe VLBI Network)에 필적하는 성능을 가진 관측망이다.

이번 업무협약을 통해 국·내외 연구자가 편리하게 국토지리정보원의 우주전파망원경을 무상으로 사용할 수 있게 됐다. 세계 최고 수준의 정밀도와 감도를 갖는 전파망원경으로 우주탐사선 위치추적, 측지·천문 등의 연구 분야에서 다양하게 활용될 것으로 기대된다.

우주전파망원경 사용 신청은 EAVN 누리집에서 관측 제안서 양식을 받아 작성한 후 제출하면 EAVN 운영이사회의 심사를 통해 최종 승인여부를 통보 받게 된다.

국토부는 "한국을 포함한 동아시아 연구자에게는 미국, 유럽 등에 한정됐던 우주전파관측망의 접근성을 높일 수 있을 것으로 전망된다"며 "측지 인프라, 데이터 활용도 제고를 위해 민간연구 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 설명했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr