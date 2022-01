데이터 농업 그린랩스, 1700억원 시리즈C 투자유치

회원농가 50만 확보, 매출 4배 신장…글로벌 진출 본격화

[아시아경제 김희윤 기자] 데이터농업 스타트업 그린랩스(대표 신상훈, 안동현, 최성우)는 1700억원 규모 시리즈C 투자를 유치했다고 17일 밝혔다.

이번 투자는 BRV캐피탈매니지먼트(BRV Capital Management)가 리드 투자사로 1000억원을, SK스퀘어가 350억원, 스카이레이크가 350억원 투자를 단행했다. 그린랩스의 누적 투자 유치액은 2100억원 규모에 이른다.

그린랩스는 이번 투자를 통해 글로벌 데이터농업 혁신에 도전한다는 계획이다. 회사는 농장경영에 필요한 데이터농업 서비스 '팜모닝'과 데이터 기반 유통중개 플랫폼 '신선마켓'을 운영하는 농업 스타트업이다.

지난해 국내 100만 농가의 절반이 넘는 50만 회원을 확보한 그린랩스는 전년 대비 4배 성장한 1000억원 매출을 달성하며 애그테크 기업으로 주목받았다.

신상훈 그린랩스 대표는 "올해는 팜모닝 이용자 수를 100만 농가 전체가 이용하도록 늘리는 한편 매출도 지난해 대비 4~5배 이상 높이는 것을 목표로 할 것"이라며 "데이터 농업의 밸류체인을 높이기 위해 국내외 주요 기업과의 인수합병을 추진할 예정"이라고 말했다.

