'소문난 잔치 먹을 게 없었다'…김건희 7시간 통화 보도 '변죽만 울려'

이준석 "뭐가 문제되는지 명확하게 지적하라"

홍준표 "시청률 장사만 잘 했다"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 김건희씨와 언론인 사이의 7시간에 걸친 통화 내용이 방송에 보도됐지만 ‘무엇이 문제냐’ ‘시청률 장사만 잘했다’ 등의 평가가 나왔다.

16일 MBC방송 스트레이트는 김씨와 유튜브 채널 ‘서울의소리’ 이명수 기자와의 통화 내용을 발췌 요약하는 형식의 방송을 했다.

이 보도에서는 김씨가 해당 기자에게 윤 후보의 경선 맞상대였던 홍준표 국민의힘 의원 비판을 종용했다거나, 캠프 합류 등을 종용했던 내용 등이 담겼다. 미투 문제와 관련해 안희정 전 충청남도 지사가 불쌍하다, 조국 전 법무부 장관 수사 당시 수사를 펼칠 게 아니었는데 유시민 전 장관 등이 나서 판을 키웠다는 평가도 등장했다.

세간에 알려진 것보다는 오히려 변죽을 울리는 내용이었다.

이 때문인지 이준석 국민의힘 대표는 방송 직후 사회관계망서비스(SNS)에 "방송에서 정확히 어떤 부분이 문제 되는지를 조금 더 명확하게 지적했으면 하는 생각"이라고 꼬집었다. 그는 정치인의 배우자가 선거에 관여했다거나 보도될 줄 모르고 편하게 이야기를 한 것 등에 대해 "문제가 될 일이 없다"고 했다.

오히려 이 대표는 "다음 주에도 MBC에서 보도예정이라고 하니, 다음 주에는 정확히 어떤 부분이 어떤 이유로 문제 되는지도 언론사의 관점을 실어 보도하면 시청자의 이해가 더 쉬울 것 같다"고 조언하기도 했다. 김씨의 발언만 나열할 게 아니라 해석도 담으라는, 일종의 조롱인 셈이다.

홍준표 국민의힘 의원도 SNS를 통해 "MBC는 시청자를 우롱하는 변죽만 올리고 시청률 장사만 잘했다"고 평가했다. ‘조국 사건의 진실이 나올 수 있기를 기대한다’고 했던 홍 의원은 관련 내용이 나오지 않은 것에 대해 "조국 사태를 키운 건 민주당이라는 말의 뜻은 무엇인지 앞으로 나오겠지만 곧 나올 전문을 보면 경선 때 총괄 지휘한 내용이 더 자세하게 나올 것으로 보인다"고 언급했다.

유창선 시사평론가는 SNS를 통해 "참으로 어이없는 소동"이라며 "전파낭비요 시간낭비였다"고 평했다. 유 평론가는 "역풍 낳을 각"이라며 "윤석열 무너뜨리려다가 도와주는 꼴이 된 듯"하다고 했다.

실제 이 방송에서는 김씨를 상대로 제기됐던 줄리 의혹에 대해, 김씨가 해명할 수 있는 기회가 되기도 했다.

김씨는 이 기자와 대화에서 "나는 줄리를 한 적이 없다"며 "(의혹을 제기한 이들이) 계속 인터뷰를 하면 좋다. 말하면 계속 오류가 날 것"이라고 했다.

그는 과거 나이트클럽에서 접대부를 했다는 이른바 줄리 의혹과 관련해 "나이트클럽도 가기 싫어하는 성격"이라며 "그런 시간에 나는 영적인 사람이라 차리라 책 읽고 도사들하고 같이 이야기하며 삶은 무엇인가에 대해 이야기하는 것을 더 좋아한다"고 했다.

김씨는 "어떤 엄마가 자기 딸에게 그럴 수 있냐"며 "그런 말 하는 사람들 벌 받는다"고 했다. 이어 "우리 엄마가 돈도 많고 뭐가 아쉬워서 자기 딸을 파냐"며 "말도 안 되는 이야기를 하니까 더 혐오스럽다"고 했다.

과거 현직 검사와 동거했다는 의혹과 관련해 사진이 있다는 이야기를 꺼내자 김씨는 "사진이 있어도 상관이 없다"며 "패키지여행을 간 것이라 오히려 좋다. (해당 검사) 사모님도 다 안다. 원래 같이 가려고 했는데 미국 일정 때문에 못 간 것"이라고 했다. 그는 "터지면 더 좋다"며 "사람들이 잘못 알고 있더라"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr