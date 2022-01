홍준표 "틀튜브들이 왜 집요하게 물어뜯었는지 짐작할 만하다"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 16일 김건희씨의 7시간 통화 내용이 담긴 방송 보도와 관련해 "틀튜브들이 경선 때 왜 그렇게 집요하게 나를 폄훼하고 물어뜯고 했는지 김씨 인터뷰를 잠시만 봐도 짐작할 만하다"고 했다.

이날 김씨와 ‘서울의소리’ 이명수 기자와의 통화 내용을 다룬 MBC 방송을 본 뒤 홍 의원은 이같이 반응했다. 이날 방송에는 김씨가 이 기자에게 홍 의원을 비판하는 것을 종용하는 내용 등이 등장했다.

이와 관련해 홍 의원은 "다른 편파 언론은 어떻게 관리했는지 앞으로 나올 수도 있겠다"고도 했다.

홍 의원은 "김종인씨가 먹을 게 있으니 왔다는 말도 충격이고 탄핵을 주도한 보수들은 바보라는 말도 충격이고 돈을 주니 보수들은 미투가 없다는 말도 충격일 뿐만 아니라 미투 없는 세상은 삭막하다는 말도 충격"이라는 감상평도 나왔다.

이어 "조국 사태를 키운건 민주당이라는 말의 뜻은 무엇인지 앞으로 나오겠지만 곧 나올 전문을 보면 경선 때 총괄 지휘한 내용이 더 자세하게 나올 것으로 보인다"고 했다.

다만 홍 의원은 " MBC는 시청자를 우롱하는 변죽만 올리고 시청율 장사만 잘 했다"고 평가했다.

