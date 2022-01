서울대 기숙사 지하서 화재… 학생 2명 연기흡입으로 병원 이송

[아시아경제 류태민 기자] 16일 오후 3시 8분께 서울 관악구 봉천동 서울대 관악학생생활관(기숙사)에서 화재가 발생했다.

이 불로 기숙사에 있던 학생 2명이 단순 연기흡입으로 병원에 이송됐다. 불은 약 40분만인 3시 45분에 완전히 꺼졌다.

소방은 자세한 화재 원인과 규모를 파악하고 있다.

