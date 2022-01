[아시아경제 이지은 기자] 북한의 화물열차가 16일 오전 중국 단둥에 도착했다고 복수의 대북 소식통들이 전했다.

이날 소식통들은 "오전 9시쯤 북한 화물열차가 신의주에서 압록강 철교를 건너 단둥에 도착했다"고 밝혔다.

다만 "화물을 싣고 왔는지, 빈 차로 들어왔는지는 확인되지 않았다"면서 "화물열차는 내일 긴급물자를 싣고 북한으로 들어갈 것으로 보인다"고 덧붙였다.

단둥 공안은 이날 이른 아침부터 압록강 철교와 단둥역 부근 경계를 강화하고 일반인들의 접근을 통제 중이다.

