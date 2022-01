무역協, ‘한-UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블’ 개최

구자열 회장 "양국 협력해 미래 글로벌 수소산업 선도하길"

文대통령, 문승욱 장관 등 양국 수소 관련 기업·기관 관계자 참석

[아시아경제 이혜영 기자] 한국무역협회가 두바이에서 아랍에미리트(UAE) 연방상공회의소, 아부다비상공회의소와 공동으로 ‘한-UAE 수소협력 비즈니스 라운드테이블’을 개최했다고 16일 밝혔다.

구자열 무역협회장은 인사말에서 “전 세계가 탄소중립을 위한 친환경 에너지로의 대전환을 준비 중”이라면서 “아랍에미리트에는 풍부한 수소 자원이 있고 한국에는 전방위적인 수소산업 기술력을 보유한 만큼 두 국가가 협력해 향후 미래 글로벌 수소산업의 발전을 선도해나갈 수 있길 바란다”고 말했다.

이날 행사에는 중동 3개국을 순방 중인 문재인 대통령과 문승욱 산업통상자원부 장관 등을 비롯해 GS에너지, 한국석유공사, SK가스, 현대자동차, 두산퓨얼셀, 삼성물산 등 수소 관련 기업 및 기관 관계자 20여명이 참석했다.

아랍에미리트에서는 압둘라 모하메드 알 마즈로이 UAE연방상의 회장과 UAE 에너지인프라부, 아부다비석유공사, 무바달라 국부펀드 등 정부 관계자와 기업인 10여명이 참석했다.

