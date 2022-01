코로나19 신규 확진 4194명… 위중증 3일째 600명대

[아시아경제 김대현 기자] 오미크론 코로나19 변이의 국내 확산이 본격화된 가운데 전국 코로나19 신규 확진자 수가 4000명대 초반을 기록했다.

16일 중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 4194명 늘어 누적 확진자 수가 69만2174명이라고 밝혔다. 신규 확진자 수는 전날 4423명보다 229명 줄었고, 일주일 전(9일) 3371명보다 823명 많다.

방역당국은 오는 21일쯤 오미크론 변이의 국내 점유율이 50%를 넘어서면서 우세종으로 자리잡고, 2월 말 2만명 이상의 확진자가 발생할 수 있다고 예상 중이다.

위중증 환자 수는 감소세를 이어가고 있다. 이날 위중증 환자는 612명을 기록, 전날 626명에서 14명 줄며 사흘째 600명대로 집계됐다. 중증 병상 가동률도 30%대의 안정적인 수준을 유지 중이다. 사망자는 29명 늘어 누적 6310명(누적 치명률 0.91%)이 됐다.

신규 확진자 감염경로를 보면 지역발생이 3813명이다. 지역발생 확진자는 경기 1511명, 서울 826명, 인천 235명 등으로 수도권에서 총 2572명(67.5%)이 나왔다.

비수도권에서는 광주 173명, 전남 160명, 대구 147명, 부산 137명, 전북·경남 112명, 충남 105명, 경북 102명, 강원 69명, 대전 47명, 충북 37명, 세종 20명, 울산 15명, 제주 5명 등 총 1241명(32.5%)이다.

해외유입은 381명으로, 지난 14일 407명, 13일 390명을 이어 역대 3번째로 많은 수를 기록했다.

한편 국내 코로나19 백신 접종 완료율은 이날 0시 기준 84.8%(누적 4350만4026명)를 기록했다. 3차접종은 전체 인구의 45.5%(누적 2333만7078명)가 마쳤다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr