이재명 "日 방사능 오염 수산물 수입 원천 봉쇄"

16일, 47번째 소확행 공약 발표

"외교적 저자세로 후쿠시마 원전 방사능 오염수 위험 외면하는 것은 국민 생활과 안전에 눈 감는 것"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 16일 "국내산 수입물에 대한 방사능 조사 강화와 국제기준 안전관리제도인 '허용물질목록관리제도'를 도입해 일본 방사능 오염 수산물 수입을 원천봉쇄하는 등 수산 먹거리 안전을 책임지겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북을 통해 47번째 소확행 공약을 통해 "후쿠시마 오염수로부터 수산물 안전과 국민의 생명을 지켜내겠다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 "일본은 여러 우려와 반대에도 불구하고 후쿠시마 원전 오염수 방출 계획을 강행하고 있다"며 "막대한 양의 방사능 오염수가 방출될 경우 우리의 해양 생태계도 지대한 영향을 미치며 조업 활동 피해, 수산물 안전 등 심각한 위협이 될 수 있다"고 우려했다.

이 후보는 일본의 일방적인 후쿠시마 원전 오염수 방출에 대한 강력한 외교적 대응과 함께, 예상되는 경제적 피해 및 수산물 안전에 적극 대비하겠다고 강조했다.

수산물 안전 대비 방안의 첫 번째로 국내산 수산물에 대한 방사능 조사 강화와 국제기준 안전관리제도인 허용물질목록관리제도 도입을 공약했다. 방사능 오염 수산물의 수입을 원천 봉쇄해 국민의 수산 먹을거리 안전을 책임지겠다는 것이다. 잔류허용기준이 따로 정해지지 않은 물질에 대해서도 0.01mg/kg 이하일 때만 수입이 가능하도록 강력하게 조치하겠다고 덧붙였다.

또한 방사능 검사장비나 관련 인력 등 안전관리 인프라의 대폭 확대도 약속했다. 노후 위판장의 현대화에 맞추어 방사능 검사장비 구비 및 실험실 구축 등에 필요한 투자를 늘리겠다는 계획이다.

이번 공약문에서는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 과거 발언도 언급됐다. 윤석열 후보는 과거 "후쿠시마 원전은 지진하고 해일이 있어서 피해가 컸지만, 원전 자체가 붕괴된 것은 아니므로 방사능 유출은 안됐다"고 말한 바 있다.

이에 대해 이 후보는 "2011년 3월 지진과 해일이 후쿠시마 원전을 덮쳤고 건물이 손상되고 원전기능이 마비되어 대규모 방사능 물질이 유출되었다"며 "이에 국제원자력기구가 원자력사고등급(INES) 최고등급인 7단계를 부여하였다"고 지적하고 "이것이 팩트"라고 강조했다.

이 후보는 "국민 안전을 지키는 데는 과잉 대응이라 평가받을 정도로 강력하게 대처하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr