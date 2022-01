GS프레시몰, '프레시빅데이' 대표 행사 키운다…최대 91% 할인

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 온라인 장보기 플랫폼 GS프레시몰은 지난 5~6일 첫 번째로 진행한 '프레시빅데이' 행사가 역대 최고 흥행을 기록함에 따라 해당 행사를 채널 대표 행사로 키운다고 16일 밝혔다.

GS프레시몰은 "첫 프레시빅데이 행사 매출은 최근 1년 행사 평균 실적 대비 98% 늘었고 신규 회원 가입 수는 4배 급증했다"며 이같이 설명했다.

'프레시빅데이'는 올해 GS프레시몰이 브랜드 이름을 전면에 내세워 기획한 대표 행사다. 단발성으로 진행됐던 기존 행사와 달리 매월 1주, 3주차 화요일 오후 5시부터 수요일 오후 5시까지 연내 고정 행사로 열리는 것이 특징이다. 고객 구매 데이터 및 시즌을 고려해 선별한 수 백여종 상품이 '프레시빅데이' 행사 상품으로 구성되며 연중 최저가 수준으로 판매된다.

GS프레시몰은 오는 18~19일(18일 오후 5시~19일 오후 5시) 두번째 '프레시빅데이' 행사를 개최한다. 행사 상품 규모는 첫 번째 행사 대비 30% 가량 늘어난 200여종이며 최대 할인율은 91%에 달한다.

주력 행사 상품으로 내놓은 '설향딸기 500g'의 행사 가격은 동일 중량 기준 전국 최저가 수준이다. '델몬트바나나 1.3kg'은 정가 대비 60% 할인해 선보인다. 'LA갈비1.5kg'는 최대 35% 할인하며 GS프레시몰 베스트 인기 상품인 '하남쭈꾸미 420g'은 37% 할인한다.

최대 할인율이 적용된 행사 상품은 '굿데이 발효홍삼 50㎖(30포)'이다. 정가 대비 91% 할인해 판매한다. 이색 행사 상품으로는 'LG 스탠바이미'가 포함됐다. GS프레시몰은 준비된 물량(10대)을 온라인 최저가로 선착순 판매할 계획이다.

'프레시빅데이' 행사 기간 구매 금액에 따라 GS프레시몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 GS리테일 전용 포인트 '더팝 리워즈'를 제공한다. 10만원 구매 시 1만5000 리워즈, 7만원 구매 시 1만 리워즈가 고객에게 지급될 예정이다. 삼성카드로 5만원 이상 결제하는 고객은 5% 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr