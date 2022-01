중기부, 올해 스마트공장 구축에 2475억원 지원

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 올해 2475억원 규모의 정보통신기술(ICT) 융합 스마트공장 보급·확산 지원사업을 공고하고, 수요기업 등을 모집한다고 16일 밝혔다.

정부는 제조 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 올해 말까지 3만개의 스마트공장 보급할 계획이다.

스마트공장을 구축한 기업은 평균 생산성 28.5% 증가, 품질 42.5% 향상, 원가 15.5% 감소 등 제조 경쟁력이 높아진 것으로 나타났다. 이는 기업당 매출 7.4% 향상, 고용 2.6명 증가, 산업재해 6.2% 감소 등 기업 성장과 좋은 일자리 창출로 이어지고 있다.

이번 공고는 올해 스마트공장 지원계획 5000개 중 대·중소 상생형(1300개)을 제외한 3700개 기업이 그 대상이다. 특히, 올해는 스마트공장의 효율성을 획기적으로 높일 수 있는 스마트공장 고도화를 집중 추진할 계획이다.

공고문과 지원사업별 구체적인 내용은 중기부 누리집 또는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단의 스마트공장 1번가에서 확인할 수 있으며, 신청은 스마트공장 1번가를 통해 온라인으로 하면 된다.

