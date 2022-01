사적모임 4인→6인으로·'영업시간 9시 유지'…3주 적용 가닥

내일 거리두기 조정안 결정 후 '추경 공식화' 할 듯

[아시아경제 장세희 기자]정부가 오는 17일부터 3주간 사적모임 제한 인원을 현재 4인에서 6인으로 늘릴 전망이다. 다만 식당·카페의 영업시간은 오후 9시까지로 유지하는 거리두기 조정안을 적용하기로 가닥을 잡았다.

13일 정부에 따르면, 방역 당국은 이날 오후 방역전략회의를 열고 이같은 거리두기 조정안을 논의했다.

회의에서는 ▲'4인, 9시'인 현행 거리두기를 유지해야 한다는 의견 ▲인원 제한을 풀어야 한다는 의견 ▲영업시간 제한을 풀어야 한다는 의견 등이 나온 것으로 확인됐다. 이외에도 설 연휴 기간만 사적 모임 인원을 풀어야 한다는 방안도 거론됐다.

인원 제한은 완화하되, 영업시간 제한은 유지하기로 가닥을 잡았다. 정부는 기본적으로 오미크론 변이의 확산세가 심상치 않다는 판단하고 있으나 강화된 거리두기가 한 달째 이어지고 이에 따른 반발도 커짐에 따라 일부 완화하기로 결정한 것으로 보인다.

새 거리두기 적용 기간의 경우 사실상 오는 29일부터 닷새간 이어지는 설 명절 연휴를 고려해 3주로 설정했다.

한편 정부는 14일 중대본 회의에서 거리두기 조정안 결정과 함께 추경 편성을 공식화하고 소상공인 추가 지원 방안을 발표할 것으로 보인다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr