[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터는 13일 국내 및 해외 e커머스 사업의 확장을 위해 대규모 투자 유치를 단행한다고 공시했다.

투자 유치 규모는 총 4000억원 규모로 제3자배정 유상증자 약 1980억원, 사모 전환사채 약 1000억원, 사모 신주인수권부사채 약 1000억원 수준이다.

투자처는 한국이커머스홀딩스 주식회사로 MBK파트너스의 이커머스 사업 투자를 위한 특수목적회사로 알려져 있다.

코리아센터의 관계자는 "이번 대규모 투자 유치를 통해 e커머스 사업을 확장함과 동시에 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr