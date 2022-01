[포토]구미 신축 아파트 공사중 강풍에 무너져내린 거푸집

인명피해는 없어

[아시아경제 장세희 기자]13일 낮 12시 30분께 경북 구미시 산동읍 한 아파트 신축 공사장에서 1층 거푸집이 무너지는 사고가 발생했다. 다만 점심시간에 사고가 발생해 인명피해는 없었다.

이날 사고는 높이 5.7m, 길이 약 30m의 거푸집이 강풍에 의해 중간 부분이 무너져 내리면서 발생했다. 사고 당시 소음이 커 일부 주민들이 놀라 대피한 것으로 알려졌다.

사고가 난 곳은 지난해 말부터 모 건설사가 1555가구 규모로 아파트 신축 공사를 진행 중이며 최근에 필로티 구조물 위에 1층을 짓기 위해 거푸집을 설치하던 중이었다.

구미시는 이날 구미지역에 강한 바람이 부는 가운데 사고 현장에서 특히 골바람이 심하게 불었다고 설명했다. 대구지방기상청에 따르면 낮 12시 16분께 구미시 산동읍 부근에서는 순간 초속 15.7m의 강풍이 불었다.

한편 구미시는 공사 관계자들을 대상으로 사고 경위와 안전 조치의무 이행 여부 등을 조사하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr