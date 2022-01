서울 중구 호텔 객실서 연기…손님 20명 대피

[아시아경제 장세희 기자]13일 오후 3시 47분께 서울 중구에 위치한 한 호텔에서 원인을 알 수 없는 불이 나 손님 20여명이 대피했다.

화재는 11층 객실의 화장실 환풍기에서 발생했으며, 불꽃은 발견되지 않고 연기만 난 것으로 전해졌다. 불은 오후 4시 3분께 완전히 꺼졌다. 이후 소방과 경찰은 자세한 화재 원인을 조사할 계획이다.

