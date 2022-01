국보 자회사 보그인터내셔날, ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 수상

[아시아경제 장효원 기자] 코스피 상장사 주식회사 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,620 전일대비 5 등락률 -0.31% 거래량 449,636 전일가 1,625 2022.01.13 15:30 장마감 관련기사 국보 투자사 레드힐바이오파마, UAE기업과 ‘탈리시아’ 독점 라이센스 계약 체결국보, O2O 공유 플랫폼 기업 옴니스와 MOU 체결국보, 빗크몬 거래소와 MOU…"업무협력 강화" close 의 자회사 보그인터내셔날(대표이사 하현) 브랜드 ‘보그너(BOGNER)’가 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 골프웨어 부문 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국경제신문, 한국소비자포럼이 주관하는 '2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상 시상식'이 이날 오후 여의도 콘래드 호텔에서 개최됐다. 보그너는 골프웨어 부문 대상을 수상했다.

‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 2022년을 이끌어 갈 기대되는 브랜드를 선정하고 시상하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워드로 20년의 역사를 자랑한다. 이번 시상에는 38만명이 넘는 인원이 참여해 역대 최다 투표를 기록한 정도로 열기가 뜨거웠던 것으로 알려졌다.

전통과 역사를 가진 브랜드 ‘BOGNER’는 독일을 비롯한 유럽 전역과 미국, 아시아 등 47개의 월드와이드 채널에서 성공적인 비즈니스를 전개하고 있으며 보그인터내셔날은 2002년 독점라이센스를 통해 BOGNER 골프웨어를 한국에 런칭해 5대 백화점인 롯데, 신세계, 현대백화점, 갤러리아, AK 등 주요 지점에 입점해 있다. 특히 하이엔드 고객과 명품 매장이 밀집한 서울 강남, 압구정, 무역센터, 명동, 부산 센텀 등 주요 지역에 높은 소비자 선호도를 보이고 있다.

최근에는 보그너와 새로 런칭한 파이어앤아이스 제품을 온라인으로 구매할 수 있는 온라인 사이트인 ‘비샵’도 오픈해 고객들과의 접근성도 강화했다. 또 방송 및 기념 행사 등을 통해 럭셔리 프리미엄 브랜드의 입지를 강화해 나가고 있다.

하현 보그인터내셔날 대표이사는 “골프웨어 부문에서 대상을 수상하게 돼 큰 영광이며 무엇보다 공신력있는 지표로 브랜드가치와 고객들의 사랑을 입증 받게 되었다는 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로 보그너가 더욱 더 고객들의 사랑을 받는 프리미엄 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 최선을 다 하겠다”라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr