문화체육관광부는 한국방문위원회와 13일부터 다음달 28일까지 '2022 코리아그랜드세일'을 개최한다. 코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기인 겨울철 외국인 관광객을 유입하기 위해 2011년부터 매년 개최해온 쇼핑문화관광 축제로 코로나19로 외국인의 한국 방문이 어려운 상황인 점을 고려해 올해는 온라인 중심으로 행사가 진행된다. 사진은 개막일인 13일 서울 중구 뷰티플레이에서 외국인 관광객들이 '케이 뷰티(한국 미용)'를 체험하는 모습./김현민 기자 kimhyun81@

