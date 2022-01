부산상의, “기업인, 스타트업 직접 투자 원해”

부산기업인 107명 대상 설문 집계 발표



10명 중 8명 투자 중이거나 의향 있어

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 부산상공회의소가 ‘부산 스타트업데이 99도 행사’에 참여한 기업인 107명을 대상으로 한 부산지역 기업인 스타트업 관심도 설문 결과를 13일 발표했다.

부산의 기업인들도 유망 신생기업(스타트업) 투자에 관심이 높은 것으로 나타나 지역에서도 기업 중심의 투자 생태계 조성이 가능할 것으로 기대된다.

집계 결과에 따르면 설문 응답 기업인 50%가 신생기업에 대한 투자나 협업 계획이 있으며 27.3%는 현재 투자를 하는 것으로 나타났고 계획이 없다고 응답한 기업인은 22.7%에 불과한 것으로 확인됐다.

지역기업인은 신생기업에 간접투자보다 직접투자를 선호하는 것으로 드러났다.

설문 응답 기업인 중 펀드 등 금융상품이나 투자조합 형태의 간접투자 방식을 선호한 비중이 34.8%인 것에 비해 지분 투자 방식의 직접투자를 선호한 기업인 비중은 60.6%였다.

부산상의는 신생기업에 대한 관심이 단순한 투자를 넘어 경영노하우 전수 등 협업을 통한 비즈니스 기회 확대까지도 고려하고 있기 때문으로 분석했다.

실제 투자 이유를 물은 결과 신규사업 진출을 포함한 사업다각화가 38.5%로 1순위였으며 신규투자처 확보가 22.9%, 선도기술 확보가 18.3%로 높은 비중을 보였다.

부산상의는 지역기업인 사이에서 스타트업 투자나 협업에 관한 관심이 높게 나타난 것은 코로나19로 촉발된 기술혁신의 흐름 속에서 지속 가능한 성장을 위해 신사업 진출의 필요성이 높아졌기 때문이라고 했다.

지역기업의 필요가 신생기업 육성에 반영된다면 기업 중심의 신생기업 투자 생태계 조성도 가능하리라 전망했다.

스타트업 비즈니스의 관심 분야는 IT 기반의 플랫폼 소프트웨어가 16.8%로 가장 많은 관심을 받았다.

소비자 제품 및 서비스 14.9%, 제조기술 14.3%, 유통 서비스 12.4%, 바이오·헬스케어 11.8%, 미디어·콘텐츠 9.3% 등의 순이며 항목 간 응답률의 차이가 크지 않아 다양한 분야에 골고루 관심이 높은 것으로 나타났다.

지역 신생기업 활성화를 위해 가장 필요한 과제로는 투자 플랫폼 확대와 유망 스타트업 발굴 강화를 꼽았고 그 외 투자 인센티브 강화, 규제 완화, 정책자금지원 확대 등으로 조사됐다.

부산상의는 유망 스타트업에 대한 정보를 취득할 수 있는 경로가 부족하기 때문으로 보고 다양한 투자정보를 체계적으로 제공하고 투자 의향이 있는 기업과 결합하도록 유도하는 플랫폼의 구축이 시급하다고 강조했다.

기업동향분석센터 관계자는 “스타트업에 대한 지역기업의 투자는 사업다각화 측면뿐 아니라 부산경제의 고질적 문제인 청년의 역외 이탈을 막는 측면에서도 대단한 의미가 있다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr