'백신 부작용 호소' 피해자 가족들, "특별법 제정하라"…합동분향소 설치

[아시아경제 정동훈 기자] 코로나19 백신피해자가족협의회(코백회)는 백신 접종 이후 부작용으로 피해를 입은 이들을 위한 특별법을 제정하라고 주장했다.

코백회는 13일 서울 중구 청계광장에 설치한 백신 피해자 합동분향소에서 기자회견을 열고 "정부는 코로나19 백신 피해자 및 유족에게 사과하고 특별법을 제정하라"고 주장했다.

김두경 코백회 회장은 "지난해 5월 백신 피해자 가족들이 모이기 시작해 현재까지 여러 차례 피해 가족들은 정부에 간절히 호소하며 청와대까지 가두행진하고 헌법소원 등을 제기했지만 정부는 피해자들의 요구를 전혀 받아들이지 않았다"고 주장했다. 김 회장은 "국민이 먼저라던 정부는 백신 피해 희생자를 철저히 기만하고, 안일하게 인과성이 없다고 일관하는 질병관리청의 심의 또한 참을 수 없다"며 "또다시 우리 같은 희생자가 나오지 않도록 하기 위해 분향소를 설치한다"고 했다.

코백회는 전날 청계광장에 합동분향소를 설치했다. 서울 중구청은 분향소가 설치된 뒤 코백회 측에 자진 정비해달라는 내용의 노상 적치물 강제 정비 예고통지서를 전달했다. 코백회는 질병관리청 기존 심의 전면 무효화, 백신 안전성 재검토 등을 요구했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr