정부가 화이자로부터 구매한 코로나19 경구용(먹는) 치료제가 13일 인천공항 화물터미널을 통해 도착하고 있다. 이날 도착한 코로나19 치료제 '팍스로비드'는 정부가 화이자와 계약한 총 물량 76만2천명분 중 우선 2만1천명분이 도착한 것으로 이달 말까지 1만명분이 추가로 들어올 예정이며, 이날 도입분은 14일부터 바로 코로나19 환자들에게 처방될 예정이다./공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.