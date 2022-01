강성천 차관, 손실보상 선지급 준비현황 점검…“설 연휴 전까지 지급”

[아시아경제 이준형 기자] 강성천 중소벤처기업부 차관은 '손실보상 선지급'이 원활히 시행될 수 있도록 13일 대전 소상공인시장진흥공단 본무를 방문해 업무와 시스템 준비 현황을 점검했다.

강성천 차관은 이날 소진공에서 손실보상금 신청, 접수, 약정, 지급 등 단계마다 발생할 수 있는 상황을 확인하며 개선방안을 논의했다. 손실보상 선지급이 이달 19일부터 예정대로 시행돼 손실보상금이 설 연휴 전까지 지급될 수 있도록 하기 위해서다.

행정안전부 국가정보자원관리원도 현장 점검에 참여해 손실보상 선지급 시스템에 관련 진단 결과를 보고했다. 향후 시스템 성능 검증과 종합 점검 계획도 공유했다.

손실보상 선지급은 소상공인에게 손실보상금 일부를 우선 지급하고 추후 확정되는 손실보상금으로 차감하는 새로운 방식의 손실보상이다. 중기부는 이달 19일부터 소상공인 정책자금 웹사이트를 통해 손실보상금 신청을 받는다.

강 차관은 “중기부는 관계 기관과 함께 손실보상 선지급이 계획대로 시행될 수 있도록 모든 상황에 대해 철저하게 준비하겠다"면서 "소상공인들이 설 연휴 전까지 손실보상금을 신속히 받을 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

