카카오 '먹튀 논란' 뒷수습…CEO, 상장 후 2년간 주식 못판다

[아시아경제 부애리 기자] 류영준 전 카카오 공동대표 내정자의 스톡옵션 먹튀 논란으로 내홍을 겪었던 카카오가 공동체 차원의 주식 매도 규정을 마련했다.

카카오의 공동체 얼라인먼트센터는 전 계열사 대상으로 임원 주식 매도 규정을 마련해 즉시 시행한다고 13일 밝혔다.

공동체 얼라인먼트센터는 카카오 전 계열회사 전략방향을 조율하고 지원하는 역할을 맡는 조직이다.

앞으로 카카오 계열 회사의 임원은 상장 후 1년 간 주식을 매도할 수 없다. 스톡옵션 행사를 통해 받은 주식도 예외없이 매도 제한을 적용한다. 적용 시점은 증권신고서 제출일로부터 상장 후 1년까지다.

최고경영자(CEO)의 경우 매도 제한을 1년이 아닌 2년으로 더욱 엄격하게 제한한다. 임원들의 공동 주식 매도 행위도 금지된다.

카카오는 상장사 임원 주식 매도에 대한 사전 리스크 점검 프로세스를 신설했다. 앞으로 임원이 주식을 매도할 경우 1개월 전 매도 수량과 기간을 공동체 얼라인먼트센터와 소속 회사의 IR팀 등에 공유해야 한다. 주식 매도 규정은 계열사를 이동해 기존 회사의 임원에서 퇴임하더라도 적용된다.

카카오 관계자는 "카카오의 사회적 역할에 대해 고민하고, 경영진과 임직원들의 윤리 의식 강화와 리스크 방지를 위한 다양한 방안을 고민하고 적용할 계획"이라고 말했다.

