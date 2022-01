하이투자증권, 윤리경영실천 선포식 개최

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 13일 서울 여의도 본사 대회의실에서 홍원식 대표이사를 비롯한 임원 및 직원 대표가 참석한 가운데 윤리경영실천 선포식을 진행했다고 밝혔다.

이번 선포식은 윤리경영 표방과 실천 의지를 강조하며 임직원의 윤리경영 인식 수준을 고취하기 위해 마련된 것이다. 임직원이 함께 윤리경영 슬로건을 제창하며 진행됐다.

하이투자증권은 적극적인 윤리경영 실천을 위해 다양한 활동을 추진해 나갈 방침이다.

우선 각 본부별로 실천 사항을 선정해 공표하고 직원 개인별로는 사내외 이메일에 윤리경영 포스팅 문구를 설정, 운영할 예정이다. 또 전 임직원을 대상으로 매일 윤리준수 자기다짐 체크리스트를 운영하며 윤리경영 전문가 과정 등의 윤리경영 교육 활동도 확대해 나갈 방침이다.

그동안 하이투자증권은 윤리경영이 기업문화에 정착될 수 있도록 윤리강령 등 관련 규정을 재정비 했다. 분기별 윤리경영 실천의 날을 운영해 각 부서별로 부패 취약 분야에 대한 개선 의견을 공유하고 1회 이상 윤리경영 교육 실시 등의 윤리경영실천 프로그램을 운영했다.

하이투자증권 관계자는 "기업 내 ESG 경영 활동이 보다 중요해 지고 있는 가운데 윤리경영에 대한 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "윤리경영 실천 선포식을 계기로 윤리경영이 기업 문화에 보다 확산될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

