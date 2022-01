조달청, 방역 혁신제품 구매·공급…정부 방역 대응 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 방역 혁신제품 구매 및 공급에 나선다.

조달청은 13일 방역 혁신제품을 시범적으로 사용할 31개 공공기관을 선정해 11억원 규모의 물품을 구매·공급한다고 밝혔다.

방역 혁신제품 시범구매 및 공급은 감염병 예방과 확산 저지를 위한 정부의 방역활동을 지원할 목적으로 이뤄진다. 여기에 혁신제품 개발 업체에 실증기회를 부여한다는 의미도 갖는다.

시범구매 대상은 ▲이동형 출입통제 부스(방역큐브) ▲확장형 음압격리시스템 ▲이동식 음압병상 등 3개 제품이다.

조달청은 정부·공공기관 등 실제 제품을 사용할 수요처를 조사해 이들 혁신제품의 시범 구매를 최종 결정했으며 이달 중 관련 계약을 마무리 할 계획이다. 또 일정 기간 제품을 시범적으로 사용한 후 상용화를 지원할 방침이다.

방역 혁신제품 외에도 올해 조달청은 총 465억원 규모의 시범구매 사업예산을 들여 혁신제품 지정기업의 초기 판로를 지원한다.

혁신제품 시범구매는 앞으로 이번 방역제품을 포함해 탄소중립, 한국판 뉴딜 등과 관련한 제품에 대한 구매를 적극적으로 추진해 혁신성장의 견인차 역할을 할 것으로 기대된다.

김정우 조달청장은 “선정된 방역 혁신제품이 방역현장에 신속하게 공급돼 코로나19로 어려움을 겪는 국민과 방역 관련 수행기관에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “조달청은 방역제품 외에도 탄소중립, 한국판 뉴딜 등 분야에 적합한 혁신제품을 발굴, 적극 구매에 나서 혁신성장을 주도하는 견인차 역할을 하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

