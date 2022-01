K-디지털플랫폼 15개소 신규선정…SKT·삼성重·포스코·성균관대 등

전국 디지털 직무훈련 장소 확대



작년 5개→올해 20개소



지정기관 5년간 30억원 지원

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부와 한국산업인력공단은 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 304,636 전일가 56,100 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 공공기관 사업장 작년 산재 사망자 35명…"재발 막아야"“문자메시지로 전자문서 확인” 통신 3사, 공인알림문자 서비스 공동 개시유영상 SKT 대표 "UAM·자율주행차까지 AI 지능 심는다" close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,740 전일대비 50 등락률 -0.86% 거래량 1,783,265 전일가 5,790 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성중공업, 올해도 영업손실 지속 전망”[클릭e종목]"삼성중공업, 2023년 흑자전환 전망" "조선株, 수주 확대…1분기 주가 상승 전망" close , 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 1,000 등락률 +0.33% 거래량 307,017 전일가 305,500 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 포스코, 인도서 12년 만에 해외 친환경 일관제철소 설립한다포스코, 지난해 영업익 9.2조원…역대 최대(상보)포스코, 지난해 영업익 9조2000억…전년비 283.8% ↑ close ), 성균관대 등 'K-디지털 플랫폼' 15개소를 신규 선정했다고 13일 밝혔다. 지난해 5개소에서 올해 20개소로 늘린다.

K-디지털 플랫폼 사업소에서 내일배움카드를 발급받은 훈련생을 대상으로 하는 K-디지털 트레이닝, K-디지털 첫걸음(크레딧)과 재직자 대상 디지털 융합훈련 등 직무훈련을 직접 운영할 수 있게 된다. 총 1만3000여 명의 훈련생이 사업소에서 훈련 기회를 얻을 것으로 전망된다. 훈련뿐 아니라 지역기업과 주민을 대상으로 다양한 디지털 분야 체험 프로그램도 운영한다. 예약만 하면 누구나 훈련시설과 장비를 무료로 쓸 수 있다.

K-디지털 플랫폼으로 지정된 기관은 첫해 10억원, 2~5년 차에 5억원씩 5년간 총 30억 원의 인프라 구축 비용을 지원받는다. 사업 2년차를 맞아 올해는 기업, K-디지털 트레이닝 혁신 훈련기관 등 다양한 기관이 K-디지털 플랫폼을 운영할 예정이다.

우선 통신·조선·철강 등 주요 산업 디지털 전환 선도 기업이 참여한다. SK텔레콤은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 차원에서 청년을 중심으로 적극 참여한다. 삼성중공업·포스코는 디지털 전환에 따른 재직자 지원에 나선다. 이들 기업은 K-디지털 트레이닝, 크레딧 훈련을 직접 운영한다. 훈련생에게 취·창업 지원 네트워크, 멘토링 등을 제공한다.

수도권 중심이었던 모두의 연구소·엘리스·구름 등 혁신 훈련기관이 K-디지털 플랫폼에 참여하게 돼 비수도권 훈련생, 지역 중소기업 재직자에게도 양질의 디지털 훈련 기회가 확대될 전망이다. 산학협력이 강점인 성균관대(대학) 등과 훈련운영 역량을 갖춘 솔데스크(훈련기관) 등도 동참한다. 구글코리아(디지털 분야 선도기업) 등과의 협업을 통한 공인자격증 취득과정도 운영한다. 지역대학·공공기관 등 지역산업의 수요에 가장 기민하게 대응할 수 있는 기관들도 선정됐다.

고용부는 이번 신규 선정으로 지역 어디에서도 더욱 쉽게 디지털 훈련에 참여할 수 있는 발판을 마련했다고 강조했다. 수도권은 서울 강남, 경기 판교 등을 선정해 랜드마크화함으로써 손쉬운 참여를 유도하고, 비수도권엔 디지털 분야의 우수한 훈련과정을 가진 혁신 훈련기관이 진출해 청년층의 지역 유출을 줄이는 데도 기여할 것으로 기대된다.

고용부는 2025년까지 전국에 60개의 다양한 규모의 K-디지털 플랫폼을 만들 계획이다. 이번에 선정된 K-디지털 플랫폼 15개소는 시설·장비 구축기간을 거쳐 빠르면 2분기부터 순차적으로 개소할 예정이다. K-디지털 플랫폼 운영장소·활용방법 등에 대한 자세한 안내는 기관별 별도 홈페이지에서 확인하면 된다.

류경희 고용부 직업능력정책국장은 "디지털 역량을 강화하려면 훈련 외에도 다양한 문제를 직접 해결하도록 '놀며 배울 수 있을' 만큼 가까운 곳에서 함께 어울릴 수 있는 공간이 필요하다"며 "(올해) 20개로 늘어난 K-디지털 플랫폼이 지역별 디지털화의 중심이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr