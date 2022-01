목표주가 '하향' 리포트 '봇물'

이달 23% 목표주가 뚝

'매수'에서 '보유' 의견도 크게 늘어

보수적 시각 커진 증권가

[아시아경제 황준호 기자] 올 들어 증권사 리서치센터에서 낸 종목 보고서의 목표주가가 뚝 떨어졌다. 증시에 대한 기대심리가 저하되면서 주가 목표치는 물론, 보수적인 투자의견을 내린 보고서들이 쏟아지고 있다.

13일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이달 들어 전일까지 증권사 종목 보고서 588건 중 목표주가를 내린 보고서는 136건으로 집계됐다. 22.95%의 종목 보고서가 목표주가를 내린 것이다. 지난해 1월 같은 기간에는 3.31% 정도의 보고서만 주가 목표치를 하향 조정했다.

지난달과 비교해도 목표주가를 내린 종목들은 크게 늘어난 것으로 분석된다. 지난해 12월에는 총 2만1735건의 보고서 중 1873건(8.61%) 정도가 목표치를 낮췄다.

종목별로 살펴보면 성장주의 기대치가 낮아진 점이 눈에 띈다. 대표적인 인터넷 업종인 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,500 전일대비 3,000 등락률 +0.87% 거래량 344,783 전일가 345,500 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 96,900 전일대비 300 등락률 -0.31% 거래량 1,308,642 전일가 97,200 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close 는 각각 5개, 6개 증권사에서 목표주가를 낮췄다. 공룡 플랫폼에 대한 국내외 규제 강화와 함께 금리 상승에 따른 성장주 섹터로의 수급 여건 악화 등에 따라 해당 종목들은 이미 주가가 하락 곡선을 그리고 있다.

이 외에도 코로나19로 사회적 거리두기가 지속되면서 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 7,500 등락률 +5.42% 거래량 34,469 전일가 138,500 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 서울·충청·전라도까지 ··· CU, 지역 브루어리 협업 '로컬맥주' 출시청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[클릭 e종목] “BGF리테일, 위드 코로나가 바꾸는 영업환경” close , GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 29,650 전일대비 50 등락률 +0.17% 거래량 56,171 전일가 29,600 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "편의점·슈퍼 부진 GS리테일, 개선 시간 더 필요"GS샵, '제주신화월드 메리어트관' 단독 판매GS25, 경기 고양시에 '지역특화 점포' 확대 close 등 편의점 업종에 대한 기대감이, 면세 실적 저하에 따라 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 972,000 전일대비 23,000 등락률 +2.42% 거래량 63,797 전일가 949,000 2022.01.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' ‘SNS’란 오너리스크…신세계 '밈 주식' 되나LG생활건강 '후' 가격 40% 할인 요구한 中 보따리상 close 에 대한 기대감이 낮아졌다.

투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 조정하는 등 보수적 시각을 담은 리포트도 많아졌다. 같은 기간 11건이 등록되면서 지난달 1건 대비 크게 늘었다. 종목별로 소극적 투자의견을 제시한 이유는 각각 다르지만 미국의 긴축 속도가 빨라지는 등 투자 환경 자체가 변화하면서 기대치를 낮춘 것으로 분석된다.

김형렬 교보증권 리서치센터장은 "올해는 지난 2년 동안 지내온 유동성 장세에서 축적된 자본이 실제 투입되는 변화를 경험하게 될 것"이라며 "변화하는 정책 환경 속에 적응하는 기업과 경제 활동 주체의 반응을 통해 경제와 투자심리가 결정될 것"이라고 내다봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr