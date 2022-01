정희수 생보협회장 "데이터 경쟁력 강화·종합생활플랫폼 지원"

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험업계가 디지털을 기반으로 금융과 생활 밀접 서비스를 함께 제공하는 종합생활 금융플랫폼 구축에 나선다. 고령화에 따라 사적연금의 노후소득 보장 기능을 강화하고 노후의료비 대비를 위한 보험상품 개발과 세제 혜택 확대를 추진한다.

정희수 생명보험협회 회장은 13일 비대면 기자간담회에서 "생명보험 산업이 데이터 경제 시대의 핵심으로 성장하려면 금융·건강 데이터 활용과 융복합을 통해 특화된 보험상품, 서비스 제공 등 디지털 혁신성장 동력 확보가 필수적"이라며 데이터 경쟁력 강화를 지원하겠다고 밝혔다.

정 회장은 "국내 생명보험 가구가입률이 81.0%로 포화상태에 육박한 반면 급속한 노령화가 진행되고 합계출산율은 0.84명으로 전 세계 최하위를 기록하며 생명보험 시장이 크게 위축됐다"며 "장기 저금리 기조로 인한 영업력 악화, 이차역마진 심화, 2023년 새 국제보험회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 따른 자본확충 부담, 금소법 시행에 따른 준법리스크 부각 등 당장 경영여건도 녹록치 않은 상황"이라고 진단했다.

그러면서 올해 디지털 혁신, 새 시장 개척, 소비자 신뢰제고·경영여건 개선 등 3대 핵심과제를 추진하겠다고 설명했다.

생보협회는 우선 디지털 혁신과 관련해 공공의료데이터 활용과 마이데이터 신규 진출, 보건복지부의 마이 헬스웨이 참여를 위해 관계 부처와 지속적으로 협의한다는 계획이다.

또 종합생활금융플랫폼 구축을 위해서 MZ세대(밀레니얼과 Z세대) 대상 서비스 수요조사와 플랫폼 활성화 방안을 수립하고 생보사 오픈뱅킹 가입, 마이페이먼트, 후불결제 허용 등 제도 개선을 추진한다.

고령화 시대에 맞춰 톤틴연금 등 다양한 연금보험상품 개발을 지원하고, 연금계좌에 대한 추가 세액 공제 확대를 추진한다.

또 헬스케어 서비스 활성화를 위해 복지부에 '비의료 건강관리서비스 가이드라인' 개정을 건의하고, 시니어케어 진출 기반 마련 등 제도개선 과제를 해결할 계획이다.

IFRS17 도입 대비 법인세법 적용방안 건의를 통한 세법개정을 추진하고, K-ICS 도입시 재무충격 완화를 위해 재무영향 모니터링을 시행한다.

ESG(환경·사회·지배구조)경영 문화 확산을 위해 표준화된 ESG 평가지표가 마련될 수 있도록 국내 평가기관에 건의하고, 금융당국의 ESG정책 추진에 신속하게 대응한다.

정 회장은 "적극적인 디지털 혁신을 촉진해 우리를 둘러싼 거친 변화의 물결을 생보산업의 지속적인 성장의 원동력으로 활용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr