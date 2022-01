韓 모바일 앱 지출 7조9000억원으로 세계 4위

[아시아경제 부애리 기자] 지난해 전 세계에서 1700억달러(약 203조원) 규모의 모바일 어플리케이션(앱) 지출이 발생했다. 한국 내 소비자 지출은 66억1000만달러(약 7조9000억원)를 기록하며 전 세계 4위에 올랐다.

13일 모바일 데이터 분석 플랫폼 앱애니에 따르면 지난해 전 세계 모바일 소비자들은 2300억건의 앱을 다운로드 받았고, 3조8000억시간을 모바일 앱에 쓴 것으로 나타났다. 이는 전례 없는 강세라고 회사 측은 설명했다.

앱 다운로드 수는 2020년 대비 5%의 성장세를 보였고, 소비자 지출은 19%, 사용시간은 6% 증가했다.

앱애니에 따르면 전 세계 가장 많은 소비자 지출이 있었던 나라는 중국, 미국, 일본 순이었다. 한국 내 소비자 지출은 66억1000만달러(약 7조9000억원)으로 4위를 차지했다.

모바일 앱 사용 시간이 가장 많은 나라는 중국, 인도, 미국 순이었고 한국은 466억시간으로 13위를 기록했다.

다운로드 부문의 경우 지난해 국내 다운로드 수는 하락세였다. 지난해 20억1000만건을 기록하면서 2020년 대비 2% 감소했다.

데이비드 김 앱애니 글로벌 세일즈 부사장은 "TV와 같은 빅 스크린이 모바일의 보조 수단으로 밀려나고 있는 반면 모바일은 사용 시간, 다운로드, 소비자 지출 모든 부문에서 새로운 기록을 만들고 있다"며 "모바일은 올해 새로운 경제의 주역으로 자리 잡을 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr