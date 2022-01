투썸플레이스, 시즌 한정 딸기 음료 4종 선보여

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 스트로베리 시즌 첫 번째 제품인 딸기 음료 4종을 출시한다고 13일 밝혔다.

투썸플레이스는 ‘스무살 투썸의 봄’을 테마로 이번 스트로베리 시즌을 운영한다. 딸기와 치즈를 활용한 제품을 주력으로 선보이며, 핑크와 옐로우 컬러를 활용해 SNS 인증샷을 부르는 싱그러운 봄의 비주얼을 선보인다.

신제품 치즈 크럼블 딸기 쉐이크는 부드러운 딸기 쉐이크에 달콤한 생크림과 치즈 크럼블을 가득 올린 음료로, 컵케이크를 연상시키는 사랑스러운 비주얼로 눈과 입을 모두 사로잡는다. 생딸기 가득 주스는 제철 생딸기를 듬뿍 넣은 과일 주스로 상큼하고 달콤한 딸기 본연의 풍미를 그대로 느낄 수 있다.

투썸플레이스의 시그니처 딸기 음료인 스트로베리 라떼도 돌아왔다. 달콤한 딸기와 부드러운 우유가 잘 어우러진 제품으로 부드러운 식감을 살린 딸기 과육이 풍성하게 들어갔다.

지난 겨울 시즌 신제품으로 선보인 스트로베리 초콜릿 프라페도 고객의 뜨거운 반응에 힘입어 판매 기간을 스트로베리 시즌까지 연장한다. 투썸플레이스의 대표 메뉴 ‘스트로베리 초콜릿 생크림(스초생)’의 음료 버전 제품으로, 달콤한 딸기와 진한 초콜릿의 환상적인 조화는 물론 톡톡 씹히는 크런치를 함께 즐길 수 있어 지난 시즌 많은 인기를 얻었다.

투썸은 신제품 음료 출시를 기념해 시즌 음료 4종 구매 시 멤버십 리워드 하트를 추가로 증정하는 '더블하트 베네핏' 이벤트도 진행한다. 이벤트는 1월 20일부터 2월 2일까지 투썸하트 정회원을 대상으로 진행하며, 투썸오더 주문 시 음료 1잔당 하트 3개, 매장 주문 시 음료 1잔당 하트 2개를 추가 적립해준다.

