마켓컬리, 지난해 뷰티 상품 판매 3배 증가…“6초에 1개씩 팔렸다”

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 지난해 뷰티 상품 매출을 분석한 결과 전년 대비 3배 증가한 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.

마켓컬리에 따르면 지난해 12월 기준 뷰티 상품은 고객 7명 중 1명이 구매하고, 6초에 1개씩 판매될 만큼 많이 찾는 제품군으로 성장했다. 가장 많은 판매량을 보인 것은 스킨케어(30%) 제품이었고, 구강케어(21%)와 바디케어(19%) 제품도 많이 팔렸다.

2020년 8월부터 판매가 시작된 메이크업 제품도 판매량이 크게 늘어 급성장했고, 제품 가짓수도 174개로 늘었다. 지난해 10월부터 판매된 향수 제품도 선물용 등으로 인기를 끌고 있다.

마켓컬리는 오는 20일까지 ‘뷰티 페스타'를 열고, 베스트 상품을 한정 특가로 선보인다. 스킨케어 제품은 최대 52%, 메이크업 제품은 최대 40%, 향수 상품은 최대 52% 할인 혜택을 제공한다.

