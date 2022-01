지난해 채권·CD 전자등록발행 487.6조…전년대비 7.3%↑

[아시아경제 이선애 기자] 지난해 채권·CD 등록발행 규모가 증가한 것으로 나타났다.

13일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 채권·CD 등록발행 규모는 487조6000억원으로 전년(454조4000억원)에 비해 약 7.3% 증가했다. 이중 채권 발행은 454조7000억원으로 전년 429조9000억원에서 5.7% 늘어났다. CD 발행 규모는 24조5000억원에서 32조9000억원으로 34.2% 불어났다.

채권·CD 등록발행 487조6927억원 중 금융회사채(143조4110억원)가 29.4%로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 △특수금융채 △일반회사채 △일반특수채 △유동화SPC채 △CD △국민주택채 △지방채 △지방공사채 △유사집합투자기구채 순으로 집계됐다.

이중 국민주택채는 18조8057억원이 등록발행돼 전년(18조7045억원) 대비 0.5% 증가했다. 지방채는 6조9867억원이 등록발행되면서 1년 전(7조7971억원)보다 10.3% 감소했다. 이중 지역개발채가 54.2%, 모집지방채가 31.9%, 도시철도채가 13.9%를 차지한 것으로 나타났다.

일반특수채, 특수금융채, 지방공사채를 포함한 특수채는 176조3174억원이 등록발행됐다. 이는 전년(178조8741억원)보다 1.4% 감소한 규모다.

또한 일반회사채, 금융회사채, 유동화SPC채, 유사집합투자기구채 등을 포함한 회사채는 252조6680억원이 등록발행됐다. 2020년(224조5476억원)보다 12.5% 증가한 수치다. CD(양도성예금증서)는 24조5300억원에서 지난해 32조9149억원이 등록발행되면서 34.2%가 늘어났다.

메자닌 증권(주식연계채권) 중 전환사채는 9조5283억원이 발행되며 전년(6조1351억원)에 비해 55.3%가 증가했다. 또한 교환사채의 발행량은 1조2103억원에서 1조6239억원으로, 신주인수권부사채는 6864억원에서 7015억원으로 각각 34.1%, 2.2%의 증가율을 보였다.

만기구조별로는 단기채권이 106조1000억원, 중기채권이 215조2000억원, 장기채권이 133조4000억원 발행됐다. 전체 발행규모 중에서는 단기채권이 23.3%, 중기채권이 47.3%, 장기채권이 29.3%를 차지했다.

모집유형별로는 공모채권이 404조원이 발행되며 88.9%의 비중을 차지했으며 사모채권은 50조7000억원 발행되면서 9.9%로 나타났다. 5조5000억원 발행된 P-CBO 기초자산을 구성하는 사모채권은 1.2%를 차지했다. P-CBO(Primary-Collateralized Bond Obligations)란 신규 발행채권을 기초자산으로 해 발행되는 유동화증권이다.

외화표시채권의 경우, 지난해는 달러(USD) 채권만 1조333억원 등록발행됐다. 이는 전년(2875억원) 대비 약 294.1% 증가한 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr