국립하늘숲추모원, 설 연휴 임시 폐쇄…사전 성묘기간 운영

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국립하늘숲추모원(이하 추모원)이 설 연휴 동안 임시로 시설을 폐쇄하고 사전 성묘기간을 운영한다.

한국산림복지진흥원은 코로나19 확산 방지를 위해 설 연휴기간 추모원을 임시 폐쇄한다고 13일 밝혔다.

임시 폐쇄에 앞서 산림복지진흥우너은 이달 10일~28일 추모 구역별로 격주제 사전 성묘기간을 운영해 추모객의 불편을 최소화 할 방침이다.

또 e하늘정보장사정보 시스템으로 온라인 추모서비스(사이버 추모관)을 제공하는 한편 임시 시설폐쇄 기간 중 장사 고객에 대해선 제한적으로 이용을 허용할 계획이다.

설 연휴에 추모원을 방문하지 못하는 유가족을 위한 추모목 개별점검 서비스(문자서비스 등)도 제공한다. 점검은 추모목 생육과 제초 상태, 헌화 및 사진·영상 회신 서비스를 포괄해 이뤄진다.

임시 시설폐쇄에 따른 기타 자세한 내용은 국립하늘숲추모원 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 문의는 추모원 관리사무소를 통해 가능하다.

산림복지진흥원 박석희 산림복지서비스 본부장은 “수도권지역의 코로나19 확산 추세가 위중한 만큼 고객과 지역사회의 안전을 위해 부득이 시설폐쇄를 결정했다”며 “추모객의 많은 양해를 당부드린다”고 말했다.

