해외 발뻗는 CJ ENM 엔터부문…'성과' 중심 파격 인사개편

인사제도 개편…주식보상제도 도입

강호성 CJ ENM 대표 "최고 인재 통해

글로벌 콘텐츠·OTT 시장 선도 기업으로 변화"

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 엔터테인먼트부문이 연공제 직급을 전면 폐지하고 인재 유치를 위해 사내 주식 보상제도를 도입한다.

CJ ENM은 13일 ‘다양한 기회, 공정한 경쟁, 파격 보상과 성장’을 기조로 한 새로운 인사제도 개편안을 실시한다고 밝혔다.

연공제 직급 전면 폐지는 가장 파격적인 변화다. 호칭은 기존과 동일하게 ‘님’이지만, 사내 인사체계에서 직급이 완전 폐지돼 ‘전략기획 박OO님’, ‘예능 제작PD 김OO님’ 등 수행 직무와 역할로만 개인을 구분하게 된다. 체류 연한, 연차 개념이 사라지면서 누구라도 10년 이내에 스타 크리에이터나 경영 리더(임원) 등 리더로 성장할 수 있다.

기존 정형화된 팀 단위의 업무범위를 넘어 프로젝트 단위의 협력적 업무수행도 확대된다. 직급, 나이에 관계없이 누구나 프로젝트를 발의할 수 있고, 최적임자가 프로젝트 리더가 돼 멤버를 구성하고 프로젝트를 주도한다. 사내 벤처 및 사내독립기업(CIC) 활성화를 위한 프로그램을 정례화 하고, 업무 장소를 자유롭게 선택하는 거점 오피스 제도도 확대 운영한다.

직급 폐지에 따른 금전적, 비금전적 보상 강화 방안도 마련했다. 우선 회사와 직원이 함께 성장한다는 취지에서 전 직원을 대상으로 ‘주식 보상 프로그램(RSU·양도제한조건부주식)’을 도입한다. 고성과자와 핵심 기여자에게는 추가 주식 보상도 가능하다. 보상이 성과 중심으로만 편향되지 않도록 장기근속 포상 제도도 3·5·7·10년 등 포상 주기를 단축하고 금액은 확대한다.

강호성 CJ ENM 대표는 "최고의 인재를 통해 글로벌 콘텐츠·OTT 시장을 선도할 수 있는 기업으로 변화하기 위해 일하는 방식의 대전환이 요구되고 있다"며 "최고의 인재들이 일하고 싶은 회사로 탈바꿈해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 인사제도 개편 방향은 ENM 성장을 이끌 핵심 가치인 공감력·독창성·사명감에 기반한다. 이재현 CJ 회장은 그룹 중기 비전 발표에서 최고 인재 확보의 중요성을 강조했다. 이 회장은 "하고잡이들이 다양한 기회와 공정한 경쟁을 통해 그 동안 다른 기업에서 볼 수 없었던 파격적인 보상을 받고 함께 성장할 수 있는 일터로 만들겠다"고 알렸다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr