한국판 '돈 룩 업'? 안은진·유아인 '종말의 바보' 캐스팅

[아시아경제 이이슬 기자] 한국판 '돈 룩 업'인 '종말의 바보'가 제작된다.

13일 넷플릭스는 배우 안은진, 유아인, 전성우, 김윤혜가 '종말의 바보'에 캐스팅 됐다고 밝혔다.

'종말의 바보'는 지구와 소행성 충돌까지 200일, 눈앞에 예고된 종말을 앞두고 혼란에 빠진 세상과 남은 시간을 살아가는 사람들의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. '인간수업', '마이 네임'의 김진민 감독과 '밀회'의 정성주 작가가 제작한다.

안은진이 한때 중학교 기술가정교사였지만 소행성 사태 발발 후 웅천시청 아동청소년부에서 자원봉사를 하며 위험에 빠진 아이들을 지키기 위해 남몰래 고군분투하는 세경을 연기한다.

유아인은 세경의 오랜 연인이자 생명공학연구소 연구원으로 안전한 미국에서 위험 지역인 대한민국으로 한달음에 달려와 세경 곁을 지키는 하윤상으로 분한다.

소행성 사태가 발표된 후 사라진 주임신부를 대신해 하루아침에 보좌신부가 된 그는 각종 소문에 혼란스러운 마음을 다잡고 신도들을 보살피는 우성재 역에 전성우가 낙점됐다.

김윤혜가 연기하는 강인아는 전투근무지원 대대 중대장으로 보급 수송과 치안 유지를 위해 폐허가 된 웅천시 곳곳을 누빈다.

200일 후 예정된 종말을 앞두고 서로 다른 위치에 있는 인물들은 각자 어떤 신념과 선택으로 삶의 마지막을 맞이하게 될지 주목된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr