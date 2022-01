갈 길 먼 부정청탁 근절…인사담당자 5명 중 1명 "채용청탁 경험"

사람인 494개사 설문…"경영진 부탁이 가장 많아"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기업의 채용 과정에서 부정 청탁이 여전히 만연한 것으로 조사됐다. 기업 인사 담당자 5명 중 1명꼴로 채용 청탁을 받은 경험이 있다고 털어놓은 것이다.

구인구직 매칭 플랫폼 사람인은 13일 기업 494개사를 대상으로 한 '채용 청탁 경험' 조사 결과를 공개했다. 조사 결과 응답 기업의 22.7%는 채용 청탁을 받은 경험이 있다고 밝혔다. 청탁 받은 채용 유형은 신입(62.5%)이 가장 많았고 경력(50%), 인턴(9.8%) 등이 뒤따랐다.

채용 청탁을 부탁한 대상은 경영진(50%)이 가장 많았다. 친구 및 직장동료(32.1%), 직속 상사(8%), 사회 지도층 인사(4.5%) 등이 뒤를 이었다.

채용 청탁은 1년에 평균 2회가량 것으로 집계됐다. 통상 상하반기에 한 번씩 대규모 신규 채용이 진행되는 사실을 고려하면 사실상 채용 시기마다 빈번하게 청탁이 일어난다는 의미다.

청탁을 지시하는 사람은 채용 담당자보다 사회적 지위가 높은(67.9%) 사람들이 다수였지만 동등한 위치의 지인(22.3%)도 적지 않았다.

채용 담당자 중 51.8%는 청탁을 받아도 도움을 주지 않고 있다고 답했다. 청탁에 응하지 않은 이유는 불공정한 처사라고 생각해서(46.6%), 청탁 받은 인재의 역량이 좋지 않아서(41.4%), 추후에 문제가 될 수 있어서(37.9%), 회사에 불이익을 끼치는 채용이어서(15.5%), 개인적으로 이득이 없어서(10.3%) 등이 있었다.

기업의 59.3%는 예전에 비해 채용 청탁이 줄었다고 답했다. 채용 청탁을 예전보다 거절하기도 쉽다고 답한 기업도 63.8%에 달했다. 이유로 공정성을 중시하는 사회 분위기가 형성돼서(63.2%), 직무 능력을 갖춘 실무자를 중심으로 채용해서(34.3%), 채용 솔루션 활용으로 객관적 검증 데이터가 나와서(18.1%), 대내외 커뮤니티 등을 통해 익명 신고가 가능해서(17.8%), 채용 수습 기간을 두고 실무 테스트를 해 최종 합격을 진행해서(11.7%) 등이 꼽혔다. 기업 내외부의 환경과 채용 시스템 변화가 큰 영향을 주고 있다는 의미다.

다만 청탁을 받은 후 채용에 도움을 준 기업도 존재(54개사·10.9%)했다. 주로 서류전형 통과(40.7%) 방식으로 진행됐고 전형 없이 바로 채용(25.9%), 추천 받은 인재로 표기(22.2%), 면접 통과(16.7%), 전 과정에서 합격자로 내정(14.8%) 등이 뒤따랐다. 채용에 도움을 줄 수밖에 없는 이유로 경영진, 상사 등 상부의 지시(46.3%)가 가장 많이 꼽혔다.

기업들은 채용 청탁을 줄이기 위해선 애초에 청탁을 배제하는 사회적 합의(42.3%)가 선행돼야 한다고 봤다. 사내 시스템 마련 제도화(38.3%), 청탁 양쪽 당사자에 대한 강력한 처벌(37.9%), 보다 명확한 관련 입법 제정(20.9%), 주기적인 정부의 감사 및 단속(20.2%) 등도 필요하다고 했다.

