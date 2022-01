넥슨, 축구 꿈나무 성장 돕는다…프로젝트 'Ground N' 출범

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 한국프로축구연맹과 국내 유소년 축구 후원 공식 파트너 협약을 체결하고, 온라인 축구 게임 FIFA Online 4 유소년 축구 지원 프로젝트 'Ground N'을 출범했다고 13일 밝혔다.

넥슨은 ‘Ground N’을 통해 유소년 축구 지원에 적극 투자하고 축구 저변 확대에 기여한다는 방침이다. 올해부터 각 연령대에 맞는 지원책을 펼쳐 U11부터 U18까지 폭 넓게 아우르는 통합 프로그램을 운영할 계획이다.

우선 오는 15일부터 23일까지 ‘Ground N 스토브리그 In 남해’ 프로그램을 진행한다. 이를 통해 비시즌 기간 U15 축구팀들의 주요 동계 훈련 장소인 남해군에서 참가팀들의 전지훈련을 전폭 지원할 예정이다.

7월부터 8월까지는 ‘K리그 유스 챔피언십’의 타이틀 스폰서로 참여해 U12&11, U15&14, U18&17 등 6개 대회 모두를 지원할 계획이다. ‘K리그 유스 챔피언십’은 유소년을 대상으로 한 국내에서 가장 권위있는 축구 대회로, K리그 프로팀 산하 엘리트 유소년 선수들이 대거 참가해 실력을 뽐낸다.

이와 함께 연중 ‘Ground N 팝업 축구교실’도 진행한다. 이는 환경이 열악한 도서산간 지역의 유소년들에게 축구 교육 기회를 제공하는 것으로, 축구계 유명인사 및 인플루언서들과 공동 진행해 전국 8~10개 지역을 방문할 계획이다.

아울러 프로젝트 ‘Ground N’의 자문 위원으로 정정용 서울이랜드FC 감독, 홍언표 서울이랜드FC U15 감독을 위촉키로 했다.

박정무 넥슨 그룹장은 "'Ground N'은 한국 축구 저변을 바탕으로 성장해온 ‘FIFA 온라인 4’의 사회적 책임을 다하고 더 나은 유소년 축구 환경 조성에 이바지하고자 준비한 프로젝트"라며 "장기 프로젝트로 육성해 국내 유소년 축구 환경이 더욱 발전하고 훌륭한 유망주들이 많이 발굴될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

