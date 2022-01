[아시아경제 정현진 기자] 두산퓨얼셀은 사회복지공동모금회에 6400만원을 전달했다고 13일 밝혔다.

서울 중구에 위치한 사랑의열매 회관에서 열린 기부금 전달식에는 두산퓨얼셀 박준영 전무와 사랑의열매 김상균 사무총장, 김경희 본부장 등이 참석했다.

두산퓨얼셀 임직원들의 자발적인 참여로 조성한 3000만원은 사랑의열매를 통해 사단법인 한국아동청소년그룹홈협의회에 전달돼 사회복지시설의 노후된 보일러, 가스레인지 등을 환경 친화적이고 안전한 제품으로 교체하는 에너지효율개선사업에 쓰일 예정이다.

또 회사에서 기부한 3400만원은 지역사회 복지시설에 전달해 소외계층에게 필요한 생필품 제공에 활용된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr