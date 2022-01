이케아, 190여개 홈스쿨·홈오피스 제품 20% 할인…내달 15일까지

[아시아경제 김보경 기자] 가구업체 이케아 코리아가 다양한 홈스쿨·홈오피스 제품을 20% 할인하는 '설레는 새 학기, 새 출발' 행사를 오는 20일부터 다음달 15일까지 진행한다.

책장, 수납장, 책상 등 학습 및 업무 효율성에 도움이 되는 190여개의 홈퍼니싱 제품을 이케아 패밀리 멤버 대상으로 20% 할인된 가격에 제공한다.

주요 제품으로는 ▲서랍, 도어 등 다양한 인서트를 활용하거나 확장할 수 있는 칼락스(KALLAX) 선반유닛 ▲다양한 크기의 물건을 수납하고 콤비네이션 구성이 가능한 릭스훌트(LIXHULT) 수납장 ▲선반 높이를 조절해 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 미케(MICKE) 책상 ▲리모컨으로 조정이 가능한 퓌르투르(FYRTUR) 암막블라인드 ▲풍부하고 생생한 사운드로 음악을 들을 수 있는 쉼포니스크(SYMFONISK) 와이파이 책장 스피커 등이 준비됐다.

이번 행사는 이케아 코리아 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점), 공식 온라인 몰, 실시간 주문 서비스 등 모든 고객 접점을 통해 만나볼 수 있다. 특히 전문가가 상담과 구매를 도와주는 실시간 주문 서비스를 통해 전화, 셀프 주문 접수, 채팅 상담 등을 이용할 수 있다.

니콜라스 욘슨 이케아 코리아 커머셜 매니저는 "새 학기 등 새로운 시작을 앞두고 온라인 수업과 재택근무를 보다 스마트하고 효율적으로 준비할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "이케아의 스마트한 홈스쿨, 홈오피스 솔루션을 합리적인 가격으로 만나고 집에서의 더 좋은 생활을 만들어가길 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr