삼성 연구진, 두뇌 닮은 최첨단 칩 기술 세계 최초 구현…네이처 게재

MRAM 기반 데이터 저장·연산 수행 '인-메모리 컴퓨팅'

저전력 인공지능(AI)·뉴로모픽 칩 기술 지평 확장

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 78,900 2022.01.13 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 2022년형 삼성TV, 글로벌 인증기관서 우수성 인정국내 증시 일제히 상승 마감..."긴축 우려 완화"국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박 close 연구진이 인간의 두뇌처럼 기억과 연산을 하나의 칩 안에서 수행할 수 있는 반도체 기술을 세계 최초로 구현해 13일(한국시간) 국제학술지 '네이처'에 연구결과를 게재했다. 대용량의 데이터를 처리하는 인공지능(AI) 반도체뿐 아니라 인간의 뇌를 모방하는 '뉴로모픽 기술'을 연구하는데 속도가 붙을 전망이다.

삼성전자 연구진이 구현한 메모리 기술은 자기저항메모리(MRAM) 소자를 기반으로 하는 '인-메모리 컴퓨팅'이다. 인-메모리 컴퓨팅은 메모리 안에서 데이터의 저장뿐 아니라 데이터의 연산까지 수행하는 최첨단 칩 기술이다. 통상 컴퓨터에서는 데이터의 저장을 담당하는 메모리 칩과 연산을 책임지는 프로세서 칩을 따로 구성한다. 중앙처리장치(CPU)가 메모리로부터 명령어를 불러와 실행하고, 그 결과를 다시 기억장치에 저장하는 작업을 순차적으로 진행하는 것이다. 이 과정에서 CPU와 메모리간 주고받는 데이터가 많아지면 작업 처리가 지연되는 현상이 발생한다.

인-메모리 컴퓨팅 기술을 적용하면 대용량의 정보들을 별도 이동 없이 하나의 메모리 안에서 연산까지 할 수 있기 때문에 전력 소모가 현저히 줄어든다. 이 때문에 데이터 처리량이 많은 차세대 저전력 AI 칩을 만드는데 유용하다고 삼성전자는 설명했다. 앞서 관련 업계에서 저항메모리(RRAM)와 상변화메모리(PRAM) 등의 비휘발성 메모리로 인-메모리 컴퓨팅 기술을 구현한 사례가 있었으나 MRAM 소자로 이를 구현해 낸 것은 삼성전자 연구진이 처음이다.

이번 연구는 정승철 삼성전자 종합기술원 전문연구원이 제1저자로, 함돈희 종합기술원 펠로우 및 하버드대 교수와 김상준 종합기술원 마스터가 공동 교신저자로 참여했다. 삼성전자 종합기술원, 반도체연구소, 파운드리사업부 연구원들도 공동으로 연구에 참여했다.

MRAM은 데이터 안정성이 높고 속도가 빨라 시스템 반도체 공정과 접목할 경우 대량 생산이 가능한 비휘발성 메모리다. 반면 저항값이 낮은 특성 때문에 인-메모리 컴퓨팅에 적용해도 전력 이점이 크지 않다는 한계가 있었다. 삼성전자 연구진은 기존 '전류 합산' 방식이 아닌 새로운 개념의 '저항 합산' 방식의 인-메모리 컴퓨팅 구조를 제안함으로써 저전력 설계에 성공했다. 연구진은 MRAM 기반 인-메모리 컴퓨팅 칩의 성능을 인공지능 계산에 응용해 숫자 분류에서는 최대 98%, 얼굴 검출에서는 93%의 정확도로 동작하는 것을 검증했다.

정 전문연구원은 "인-메모리 컴퓨팅은 메모리와 연산이 접목된 기술로 기억과 계산이 혼재돼 있는 사람의 뇌와 유사한 점이 있다"며 "이번 연구가 향후 실제 뇌를 모방하는 뉴로모픽 기술의 연구·개발에도 도움이 될 것"이라고 기대했다.

삼성전자는 메모리 기술 역량을 시스템 반도체 기술과 접목해 차세대 컴퓨팅과 AI반도체 분야에서 지속적으로 기술 리더십을 확장해 나갈 계획이라고 덧붙였다.

