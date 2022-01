"다이너마이트 가지고 노는 격"…'오미크론 걸려 면역력 높이자는 주장'에 경고

증상 가볍지 않고 후유증 우려

어린이 감염 확산·의료체계 부담

[아시아경제 나예은 기자] 최근 미국에서 '오미크론 변이는 감염돼도 증상이 경미하므로 차라리 걸려서 면역력을 높이는 게 이득 아닌가'라는 의문이 번지고 있다. 이에 전문가들은 "다이너마이트를 가지고 노는 격"이라고 경고했다.

11일(현지시간) 미국 CNN 방송은 전문가 인터뷰를 인용해 '오미크론 변이에 의도적으로 감염되는 것이 얼마나 위험한지'에 대해 5가지 이유를 들어 반박했다.

전문가들은 먼저 "코로나19 오미크론 변이 역시 증상이 가볍지 않을 수 있다"고 말했다. 오미크론 변이의 경증 환자에게서도 고열, 몸살, 목 아픔, 눈 충혈 등의 증상이 흔하게 나타나고, 심신쇠약으로 이어질 수도 있다는 것이다.

노스웨스턴대 의대의 로버트 머피 글로벌 보건연구소장은 "오미크론 변이도 생명을 위협할 수 있다"며 "현재 돌보고 있는 환자는 65세 이상인데 부스터샷(추가 접종)까지 했고 기저질환도 없었지만 상태가 좋지 않다"고 말했다.

후각이나 미각 상실 등 심각한 후유증도 우려된다. 감염자의 80%는 1개월 이내에 능력을 되찾지만, 나머지 20%는 이 증상이 6개월 이상 이어져 맛과 냄새를 영영 잃는 경우도 있다.

이외에도 극심한 피로, 숨이 차는 증상, 고열, 어지러움, 집중력·기억력 저하, 설사, 심장 떨림, 근육통, 복통, 수면의 질 저하 등도 흔한 후유증이다.

또 의도적으로 오미크론 변이에 감염됐다가 어린이에게 질병을 확산시킬 수도 있다. 전문가들은 "미국에서 현재 12~17세 백신 접종률은 54% 수준이고, 5∼11세 중에서는 한 번이라도 백신을 맞은 어린이가 23%에 불과하다"고 전했다.

넷째는 의료체계에 큰 부담을 준다는 점이다. 미 보건복지부 자료에 따르면 미 전역에서 중환자실의 80%가 이미 가동 중이고 그중 30%는 코로나19 환자다. 의료진 부족 사태도 심각해 일부 환자들은 '긴급하지 않다'는 이유로 수술이 계속 미뤄지고 있다.

CNN은 과거 유행했던 '수두 감염'을 예로 들며 마지막으로 "일부러 질병에 걸린다는 것이 한 번이라도 좋은 생각이었던 적이 있었느냐"고 되물었다. 동네에서 수두에 걸린 아이가 나오면 부모가 수두에 대한 면역력을 키워주겠다며, 자녀와 감염자가 함께 놀게 해서 수두 감염을 유도한 사례다.

그러나 필라델피아 어린이병원의 폴 오피트 백신교육센터장은 이런 수두 파티에 참석했다가 수두에 걸려 사망한 어린이의 사례를 들며 "대자연 앞에서 까불면 안 된다. 대자연은 우리가 대양을 벗어나 육지로 기어 올라온 직후부터 우리를 해치려 하고 있다"고 덧붙였다.

