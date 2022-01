'오미크론' 확산에… 미국 하루 신규 입원환자 14만명 넘어

[아시아경제 이춘희 기자] 전파력이 높은 것으로 알려진 오미크론 코로나19 변이가 미국에서 빠르게 확산하면서 입원 환자가 빠르게 늘고 있다. 10일(현지시간) 하루에만 14만명이 코로나19로 입원한 것으로 파악됐다.

워싱턴포스트(WP)가 미 존스홉킨스 대학·각 주 보건 당국·질병통제예방센터(CDC) 데이터 등을 취합한 바에 따르면 이날 하루 미국 전역에서 14만1385명이 코로나19로 입원했다. 지난해 1월14일 14만2273명이 입원한 이래 최다치로, 코로나19 유행 이후 두 번째로 14만명을 돌파했다. 이 중 2만3524명은 중환자실에 입원했다.

미국 내 전문가들은 오미크론 변이의 빠른 전파력으로 인해 더 많은 입원환자가 발생할 것으로 예측하고 있다. 워싱턴대학 연구팀은 오는 25일 확산세가 정점에 달하면서 27만3000명이 입원할 것으로 추산했고, 제프리 셔먼 콜럼비아대학 교수는 오는 27일 입원환자가 30만~35만명에 이를 것으로 내다봤다.

전날 기준 미국의 주평균 일일 확진자는 71만4681명으로 1주 전보다 74% 늘었고, 주평균 사망자도 1674명으로 전주보다 6% 증가했다.

