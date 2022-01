삼성·현대重 등 임직원, 美 CES 출장서 잇따라 코로나 확진

[아시아경제 이동우 기자] 지난주 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 박람회 'CES 2022'에 참가한 삼성전자, SK그룹, 현대중공업 등 국내 기업 임직원들이 줄줄이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 나타났다.

11일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 사내 공지를 통해 CES에 출장을 간 임직원 20여명이 현지에서 코로나19 확진 판정을 받았다고 알렸다.

확진 판정을 받은 임직원들은 삼성전자가 선제적으로 파견한 의료진의 지원 아래 현재 미국에서 자체 격리 중이다. 이들은 대부분 무증상이나 경증인 것으로 알려졌다.

미국 출장을 갔던 임직원들이 코로나19 확진 판정으로 발이 묶이자 삼성전자는 전세기 투입 결정을 내리는 등 신속 대응에 나섰다.

삼성전자는 전세기를 띄워 현지 시각으로 11∼12일 확진된 임직원들을 국내로 이송한 뒤 국내 격리시설에 머물게 할 계획이다. 이를 위해 코로나19 확진 판정을 받은 임직원들이 한국행 전세기에 탑승할 수 있도록 미국 출입국 당국과도 협의를 마친 것으로 알려졌다.

현대중공업 임직원 6명도 출국 전 검사에서 양성 판정을 받아 귀국 비행기를 타지 못한 채 현지에서 격리 중이다. 이들 가운데 2명은 증상이 전혀 없고, 나머지도 경증인 것으로 알려졌다.

SK그룹에서 CES에 참가한 관계사 임직원 가운데 일부가 확진됐다. 관계사에서 1∼2명씩 6∼7명 정도가 확진된 것으로 알려졌다.

현대차그룹에서도 확진 사례가 나왔다. 현대차의 경우 복수의 임직원이 귀국 후 코로나19 양성 판정을 받았고, 현대모비스에서도 귀국 후 확진된 직원이 일부 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 CES 출장 임직원 가운데 음성이 나온 다른 임직원들도 방역 수칙을 준수하며 자가격리 중이라고 현대차그룹 관계자는 전했다.

코웨이 직원도 2명이 현지에서 코로나19 확진 판정을 받아 아직 귀국하지 못한 것으로 전해졌다. 기업 임직원뿐 아니라 현지에 취재하러 간 언론사 기자들도 수 명이 확진된 것으로 알려졌다.

올해 CES는 이달 5~7일 사흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터와 주요 호텔에서 진행됐다. 각 업체의 전시장과 발표 행사 등에는 취재진과 관람객이 대거 몰렸는데 이 과정에서 코로나19가 전파된 것으로 추정된다.

