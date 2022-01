북한이 탄도미사일로 추정되는 발사체를 엿새 만에 다시 발사한 11일 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 얼어 붙은 임진강 너머로 북한 황해북도 개풍군 일대에 북한 주민들이 보이고 있다./파주=김현민 기자 kimhyun81@

