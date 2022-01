지난해 유턴기업수 26개로 역대 최대…투자액 22% 증가

[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난해 국내로 복귀한 해외진출기업(유턴기업) 수와 투자액이 역대 최대치를 기록했다.

11일 산업통상자원부에 따르면 2020년 국내복귀기업은 전년보다 2개 많은 26개로 총투자 규모는 22% 증가한 6815억원으로 집계됐다. 이 같은 유턴기업의 수와 투자액은 단일연도 기준으로 사상 최대 실적이다.

관련 통계를 공식 집계한 2014년 이후 누적 국내복귀기업 수는 총 108개다.

기업별 투자금액을 살펴보면 100억원 이상 투자한 기업 수는 전년 대비 5개 늘어난 18개로 나타났다. 전체 유턴기업 중 100억원 이상 투자 기업이 차지하는 비중도 69.2%로 매년 증가 추세다.

유턴기업당 평균 투자금액은 전년 대비 15.3% 늘어난 262억1000만원이었다. 유턴기업 중 중견기업 비중은 34.6%로 역대 최고 수준을 나타냈다.

고용 규모 역시 전년 대비 55% 늘어난 총 1820명으로 사상 최대였다. 100명 이상을 고용한 기업 수는 전년 대비 3개 늘어난 6개, 유턴기업당 평균 고용 규모는 70명으로 2년 연속 증가세를 기록했다.

업종별로는 자동차 6개사, 전기전자 5개사, 금속 3개사 등 주력업종 18개사가 국내로 복귀해 전체 유턴기업의 69.2%를 차지했다. 특히 이차전지소재, 친환경차량용 희토류영구자석 등 공급망 핵심품목 생산업체 2개사가 복귀해 공급망 안정에도 기여한 것으로 평가됐다.

복귀 지역은 경남 8개사, 충남 6개사, 경북·대구 각 3개사 등의 순이었다.

유턴기업이 원래 진출했던 국가는 중국이 18개사로 가장 많았고 다음으로 베트남 4개사, 미국 2개사 순이었다.

산업부 관계자는 "대내외 환경 변화와 지원제도 개선, 적극적인 유치 활동 등이 복합적으로 작용해 효과를 발휘했다"면서 "유턴기업이 경제회복과 고용창출, 공급망 안정화에 효과가 큰 만큼 앞으로도 해외에 진출한 우량한 국내기업의 복귀 확대를 적극 추진하겠다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr