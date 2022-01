'오미크론 비상' 홍콩, 한국 등 150개국發 환승 금지

15일부터 한 달간 운영

동계올림픽 관련 승객은 제외

[아시아경제 조유진 기자] 오미크론 비상이 걸린 홍콩이 코로나19 고위험 국가 150개국에서 출발한 항공 여행객의 홍콩 경유를 오는 15일부터 금지할 예정이라고 블룸버그 통신이 11일(현지시간) 보도했다.

통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 홍콩 공항 관리들이 이 같은 계획을 최근 항공사들에 설명했다고 전했다.

홍콩이 고위험국으로 분류한 나라는 한국 등 150개국으로 지난 7일부터 홍콩 입국이 금지된 미국·영국·캐나다·호주·필리핀·프랑스·파키스탄·인도 등 8개국도 포함됐다.

이번 조치는 오는 15일부터 내달 14일까지 한 달간 지속될 예정이다. 한 소식통은 "이번 조치는 한시적으로 시행될 예정이지만, 검토를 거쳐 일정이 바뀔 수도 있다"고 말했다.

통신은 홍콩 내 오미크론 확산세가 날로 커지면서 공항 환승장을 통한 감염 위험을 줄이기 위한 대책이라고 전했다.

이번 조치로 홍콩 대표 항공사 캐세이퍼시픽은 운항편수 감축 등 타격이 불가피할 것으로 보인다.

다만 내달 4일 개막하는 베이징 동계올림픽 참석을 위한 외교관, 정부관료, 올림픽 출전 선수 등에는 경유 금지 조치가 적용되지 않는다.

홍콩 공항 당국은 이메일 성명을 통해 "공항에서의 감염 통제를 강화하기 위한 조치에 대해 공항 공동체와 긴밀히 소통하고 있다"고 밝혔다.

