신세계까사, 가족친화기업 선정…'임직원 정서지원 프로그램' 운영

[아시아경제 김보경 기자] 신세계까사는 여성가족부가 주관하는 '2021 가족친화기업' 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

가족친화기업 인증은 근로자의 일과 생활의 균형을 지원하고자 가족친화경영 운영체계 구축, 자녀 출산, 양육 지원 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업에게 국가가 인증을 부여하는 제도다. 신세계까사는 실질적인 복리후생과 임신·출산 지원, 일·가정양립 기업문화 정착을 위한 인식 개선 등 가족친화적 시스템을 인정받아 가족친화기업으로 선정됐다.

신세계까사는 지난해 ‘마인드케어룸’을 신설하고 전문 상담사를 통해 임산부 정서관리 프로그램과 스트레스 관리, 성격 검사 등 임직원의 정서지원 프로그램을 운영하고 있다. 또한 시차근무 제도와 선택근로제도를 운영하고, 정시퇴근을 위한 PC 오프(off)제를 도입해 일과 생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 힘쓰고 있다.

건강검진 휴가, 생일자 단축 근무 등의 다양한 제도를 추가 신설할 계획이다. 난임휴가를 연중 3일 유급휴가로 변경하고, 출산 경조금 및 축하 선물을 지원하는 등 출산장려 실천에 적극 나선다.

신세계까사 관계자는 "'까사미아'라는 브랜드 이름이 '행복한 나의 집'이라는 뜻인 만큼 그 의미를 되새기며 일과 가정이 양립할 수 있도록 가족친화 관련 제도를 지속적으로 신설했다"며 "모든 임직원이 즐겁고 행복한 직장생활을 누릴 수 있는 기업 문화를 만드는데 최선을 다할 것"이라고 전했다.

