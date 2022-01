인니發 국제 원자재 파동 오나…석탄 이어 주요광물 줄줄이 수출 중단 예고

[아시아경제 권재희 기자] 풍부한 광물자원을 보유하고 있는 인도네시아가 석탄에 이어 알루미늄의 원재료인 보크사이트 등의 수출을 금지할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 원자재 국제시장의 가격상승 등 파장이 예상된다.

11일 자카르타포스트 등 현지 언론에 따르면 조코 위도도 대통령은 전날 소속 정당인 투쟁민주당(PDI-P) 49주년 기념행사에서 올해와 내년에 보크사이트와 구리 원광 수출을 각각 금지할 것이라고 밝혔다.

조코위 대통령은 원자재 수출국에서 완제품 및 반제품 수출국으로 전환, 부가가치를 창출할 것이라며 수출 금지 배경에 대해 설명했다.

조코위 대통령은 "이러한 광물의 다운스트림(하방산업) 개발 효과는 엄청날 것"이라며 "국민에게 많은 일자리를 제공하고, 고부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

앞서 2019년 인도네시아는 니켈 원광 수출을 전면 중단한 바 있다.

인도네시아는 전 세계 니켈 원광 공급의 25%를 차지하고있어 당시 글로벌 니켈 원광 가격이 급등하는 등 적잖은 파장이 이어졌다.

LG에너지솔루션(당시 LG화학) 등 글로벌 배터리 생산업체들은 배터리 주원료인 니켈을 확보하기 위해 인도네시아에 배터리 공장을 짓는 등 직접 투자에 나서기도 했다.

조코위 대통령은 "니켈 원광 수출 중단 이후 니켈 관련 수출액이 10배 이상 증가했다"며 "이를 바탕으로 보크사이트, 구리, 주석, 금 등 다른 광물에도 적용할 것"이라고 강조했다.

조코위 대통령은 이러한 조치에 대해 세계무역기구(WTO) 제소 당하는 것은 두렵지 않다고도 했다.

이어 그는 "팜오일 원유도 언젠가 수출을 중단할 예정이며, 석탄 수출도 단계적으로 축소해 나갈 것"이라고 여러차례 강조한 바 있다.

